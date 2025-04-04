Обстріл армією РФ Кривого Рогу: глави МЗС Чехії та Литви шоковані ударом

За словами глави дипломатії Чехії, ракетний удар по дитячому майданчику - "це не війна, це варварство".

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Глави МЗС Чехії та Литви шоковані ударом / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

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Що сказав про удар по Кривому Рогу Ян Ліпавський

Що сказав про удар по місту Кястутіс Будріс

Міністри закордонних справ Чехії та Литви Ян Ліпавський і Кястутіс Будріс засудили російський удар балістичною ракетою по центру Кривого Рогу, внаслідок якого загинули щонайменше 16 осіб, серед них 6 дітей.

За словами глави дипломатії Чехії, ракетний удар по дитячому майданчику - "це не війна, це варварство".

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"Наші думки з сім'ями загиблих і з тими, хто захищає свою країну від російського терору. Чехія стоїть із вами", - запевнив Ліпавський на Х.

Глава литовського МЗС Кястутіс Будріс поширив у соцмережі Х допис Володимира Зеленського з фотографіями ракетного удару РФ і підписав: "Припинення вогню з боку Путіна".

Ракетна атака РФ по Кривому Рогу - що відомо

Нагадаємо, 4 квітня у Кривому Розі прогриміли вибухи внаслідок балістичного ракетного удару, здійсненого російськими окупантами. Ракета влучила в житловий мікрорайон поруч із дитячим майданчиком. Унаслідок атаки виникли численні пожежі, пошкоджено багатоповерхівки та знищено автомобілі.

У Кривому Розі тривають рятувальні роботи. Унаслідок російського ракетного удару загинули 16 осіб, серед яких шестеро дітей.

Раніше Зеленський заявив, що обстріли тривають щодня, і тільки тиск міжнародної спільноти може змусити Росію відмовитися від війни. Також, керівник Офісу президента Андрій Єрмак підкреслив, що цей удар був навмисним, і закликав до жорстких дій проти РФ.

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Режим припинення вогню в Україні Президент України Володимир Зеленський 14 березня заявив, що Київ отримав американську пропозицію про припинення вогню в небі, на морі та на фронті. За його словами, ця ініціатива може стати основою для швидкого руху до безпеки, завершення війни та встановлення надійного миру. Також президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація з припиненням вогню в Україні розвивається позитивно. США досягли угоди про перемир'я з Україною і працюють над аналогічною домовленістю з Росією. Зі свого боку прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

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