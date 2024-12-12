150 тисяч солдатів РФ почали наступ: в ЗСУ оцінили наслідки окупації Курахового

Росіяни не зможуть ефективно наступати на Покровськ та в напрямку Дніпропетровщини без захоплення Курахового, зазначив Іван Тимочко.

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В ЗСУ оцінили загрозу окупації Курахового і розкрили плани ворога / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Про що сказав Тимочко:

Курахове залишається ціллю російського наступу

Для наступу на Курахове РФ залучила 40 тисяч військових

Загалом на ділянці фронту Курахове-Покровськ РФ задіяла 100-150 тисяч військових

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що Курахове залишається ключовою ціллю російських окупантів. В ефірі телеканалу "Еспресо" він пояснив, що Курахове є стратегічним пріоритетом для початку наступу на Покровськ.

За його словами, у разі швидкого захоплення Покровська росіяни можуть використати його індустріальний потенціал для подальших операцій у напрямку Слов’янська чи Дніпропетровщини.

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"Однак захоплення зруйнованого міста значно ускладнить проведення бойових дій та організацію військ, тому ворог сподівається зайняти Покровськ у відносно цілому стані, щоб використовувати його інфраструктуру", - повідомив Тимочко.

Він додав, що сьогоднішній наступ російських військ відображає їхній стратегічний план. Курахівське водосховище має для них більшу важливість, ніж саме місто Курахове, оскільки окупанти прагнуть створити плацдарм для подальшого перекидання військ у напрямку Покровська.

Тимочко зазначив, що бої за місто тривають, але ворог активно просувається і намагається закріпитися на північному березі водосховища. Поки російські війська не контролюють Курахове та прилеглі території, їхній наступ на Покровськ буде суттєво ускладненим.

"Ворог сподівається по водосховищу і місту побудувати лінію оборони флангів, але далі просуватися буде складно, особливо з настанням зими та коротким світловим днем. Проте вони, швидше за все, спробують наступати на Покровськ, промислове місто", - зазначив він.

Тимочко зазначив, що на напрямку Курахове – Покровськ зосереджено близько 100–150 тисяч ворожих військових, з яких близько 40 тисяч залучено до наступу на Курахове. Проте через активність на інших ділянках фронту, зокрема від Курщини до Харківщини та від Часового Яру до Торецька, ворогу складно оперативно збільшити концентрацію сил, тому вони діють поетапно.

Також він підкреслив важливість населених пунктів, таких як Костянтинопіль, Багатир і Сухі Яли. Зокрема, ворог намагався зруйнувати дамбу в Старих Тернах, щоб підтопити цю територію. Це мало на меті ускладнити оборону українських сил, знищити фортифікації, окопи та бліндажі, а також пошкодити дорогу М-15, яка з’єднує Запоріжжя з Донецьком. Подібні дії мали ускладнити логістичне забезпечення українських військ та створити безпечніші умови для наступу російських сил.

"Вони вважали, що ми могли б створити екологічні кризи, хоча це не відповідає дійсності. Ворог сподівався не потрапити під затоплення, коли вони спробують наступати в районі Ялів чи Костянтинополя", - додав він.

Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

Наступ РФ на Курахове - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російська армія поширила фейкову інформацію про нібито захоплення Курахового в Донецькій області. Військовий, журналіст та політолог Кирило Сазонов спростував ці заяви, наголосивши, що насправді окупантам не вдалося захопити місто, хоча ситуація залишається складною, і ворог намагається оточити Курахове з флангів.

Українські військові активно відбивають наступ росіян на Курахівському напрямку, де ворог атакує з трьох напрямків. Як повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс", щільність вогневих засобів ураження з боку окупантів надзвичайно велика.

Десантники ЗСУ знищили кілька штурмових груп ворога на Курахівському напрямку, ліквідувавши 27 російських солдатів і поранивши ще 12. Також були знищені 2 ворожі бронемашини.

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Хто такий Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

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