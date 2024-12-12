Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

150 тисяч солдатів РФ почали наступ: в ЗСУ оцінили наслідки окупації Курахового

Юрій Берендій
12 грудня 2024, 19:05
2334
Росіяни не зможуть ефективно наступати на Покровськ та в напрямку Дніпропетровщини без захоплення Курахового, зазначив Іван Тимочко.
150 тисяч солдатів РФ почали наступ: в ЗСУ оцінили наслідки окупації Курахового
В ЗСУ оцінили загрозу окупації Курахового і розкрили плани ворога / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Про що сказав Тимочко:

  • Курахове залишається ціллю російського наступу
  • Для наступу на Курахове РФ залучила 40 тисяч військових
  • Загалом на ділянці фронту Курахове-Покровськ РФ задіяла 100-150 тисяч військових

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що Курахове залишається ключовою ціллю російських окупантів. В ефірі телеканалу "Еспресо" він пояснив, що Курахове є стратегічним пріоритетом для початку наступу на Покровськ.

За його словами, у разі швидкого захоплення Покровська росіяни можуть використати його індустріальний потенціал для подальших операцій у напрямку Слов’янська чи Дніпропетровщини.

відео дня

"Однак захоплення зруйнованого міста значно ускладнить проведення бойових дій та організацію військ, тому ворог сподівається зайняти Покровськ у відносно цілому стані, щоб використовувати його інфраструктуру", - повідомив Тимочко.

Він додав, що сьогоднішній наступ російських військ відображає їхній стратегічний план. Курахівське водосховище має для них більшу важливість, ніж саме місто Курахове, оскільки окупанти прагнуть створити плацдарм для подальшого перекидання військ у напрямку Покровська.

Тимочко зазначив, що бої за місто тривають, але ворог активно просувається і намагається закріпитися на північному березі водосховища. Поки російські війська не контролюють Курахове та прилеглі території, їхній наступ на Покровськ буде суттєво ускладненим.

"Ворог сподівається по водосховищу і місту побудувати лінію оборони флангів, але далі просуватися буде складно, особливо з настанням зими та коротким світловим днем. Проте вони, швидше за все, спробують наступати на Покровськ, промислове місто", - зазначив він.

Тимочко зазначив, що на напрямку Курахове – Покровськ зосереджено близько 100–150 тисяч ворожих військових, з яких близько 40 тисяч залучено до наступу на Курахове. Проте через активність на інших ділянках фронту, зокрема від Курщини до Харківщини та від Часового Яру до Торецька, ворогу складно оперативно збільшити концентрацію сил, тому вони діють поетапно.

Також він підкреслив важливість населених пунктів, таких як Костянтинопіль, Багатир і Сухі Яли. Зокрема, ворог намагався зруйнувати дамбу в Старих Тернах, щоб підтопити цю територію. Це мало на меті ускладнити оборону українських сил, знищити фортифікації, окопи та бліндажі, а також пошкодити дорогу М-15, яка з’єднує Запоріжжя з Донецьком. Подібні дії мали ускладнити логістичне забезпечення українських військ та створити безпечніші умови для наступу російських сил.

"Вони вважали, що ми могли б створити екологічні кризи, хоча це не відповідає дійсності. Ворог сподівався не потрапити під затоплення, коли вони спробують наступати в районі Ялів чи Костянтинополя", - додав він.

150 тисяч солдатів РФ почали наступ: в ЗСУ оцінили наслідки окупації Курахового
Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

Наступ РФ на Курахове - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російська армія поширила фейкову інформацію про нібито захоплення Курахового в Донецькій області. Військовий, журналіст та політолог Кирило Сазонов спростував ці заяви, наголосивши, що насправді окупантам не вдалося захопити місто, хоча ситуація залишається складною, і ворог намагається оточити Курахове з флангів.

Українські військові активно відбивають наступ росіян на Курахівському напрямку, де ворог атакує з трьох напрямків. Як повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс", щільність вогневих засобів ураження з боку окупантів надзвичайно велика.

Десантники ЗСУ знищили кілька штурмових груп ворога на Курахівському напрямку, ліквідувавши 27 російських солдатів і поранивши ще 12. Також були знищені 2 ворожі бронемашини.

Інші новини:

Хто такий Іван Тимочко

Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Курахове Фронт
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Кількість втрат під час війни в Україні перевищила 1 мільйон - генсек НАТО

Кількість втрат під час війни в Україні перевищила 1 мільйон - генсек НАТО

20:23Україна
РФ готує новий удар "Орешником": експерт назвав ймовірну дату атаки по Україні

РФ готує новий удар "Орешником": експерт назвав ймовірну дату атаки по Україні

20:10Україна
Україну засипатиме снігом і вдарить -14: оголошене штормове попередження

Україну засипатиме снігом і вдарить -14: оголошене штормове попередження

19:44Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 13 грудня: Дівам - цікавий день, Козерогам - шалена удача

Гороскоп на завтра 13 грудня: Дівам - цікавий день, Козерогам - шалена удача

"Хочу, щоб ми знову": зрадниця Повалій ошелешила новою заявою

"Хочу, щоб ми знову": зрадниця Повалій ошелешила новою заявою

Відома співачка розповіла, чого Потап позбавив Настю Каменських

Відома співачка розповіла, чого Потап позбавив Настю Каменських

Весь рік буде вдалим: що потрібно дати іншій людині 13 грудня - прикмети

Весь рік буде вдалим: що потрібно дати іншій людині 13 грудня - прикмети

У життя увірвуться невдачі та злидні: що не можна робити 12 грудня - прикмети

У життя увірвуться невдачі та злидні: що не можна робити 12 грудня - прикмети

Останні новини

20:44

"Починають заходити в місто": боєць ЗСУ розповів, коли почнуться бої за Покровськ

20:39

Вдасться значно зекономити: сантехнік розкрив приховане значення цифр на батареї

20:24

Як не угробити повербанк: скільки часу і як правильно його заряджати

20:23

Кількість втрат під час війни в Україні перевищила 1 мільйон - генсек НАТО

20:10

РФ готує новий удар "Орешником": експерт назвав ймовірну дату атаки по Україні

Україна і РФ готові лише до припинення вогню, після відходу Трампа війна спалахне знову – ХараУкраїна і РФ готові лише до припинення вогню, після відходу Трампа війна спалахне знову – Хара
19:44

Україну засипатиме снігом і вдарить -14: оголошене штормове попередження

19:39

Російський "Орешник" дістане до будь-якої точки України: експерт оцінив загрозу удару

19:35

Правоохоронцям можуть дозволити відкривати посилки українців: кого стосується

19:21

Роботодавців зобов'яжуть оплачувати візити співробітників до психіатра: коли вводяться нові правила

Реклама
19:10

Чому в Берліні радіють сирійські біженці?Погляд

19:05

150 тисяч солдатів РФ почали наступ: в ЗСУ оцінили наслідки окупації Курахового

19:05

Не відправка військ: Сікорський пояснив роль Польщі у війні України з РФ

18:40

"Стабільно високі": Сирський назвав щоденні втрати на Покровському напрямку

18:35

"Ладнаю з Росією": Трамп відповів, чи розмовляв з Путіним після перемоги на виборах

18:21

Гаряча вода не тече з крана: у чому проблема і як швидко її вирішити

18:13

Має корисну функцію: водіям розповіли про "секретну" кнопку на дзеркаліВідео

18:07

"Я вже": Аліна Гросу натякнула на вагітність

17:45

Росіяни пішли в "загул" в Сирії: в ГУР розповіли про мародерство та пияцтво

17:38

Графік вимкнення світла на 13 грудня: обмеження діятимуть весь день

17:37

Ціни стрімко "летять" вгору: в Україні дорожчають популярні продукти

Реклама
17:36

ВАКС деградує через виконання завдань НАБУ-САП до рівня "радянського районного суду", – експерт

17:34

Загострення в Запорізькій області: оголошено примусову евакуацію

17:22

Без світла до 16 годин: озвучено невтішний прогноз для одного міста України

17:07

Зеленський прибув на передову на Запоріжжі: що відомоФото

16:57

Цілунки та весільні натяки: українська співачка утнула спеку з відомим артистомВідео

16:51

"Існує три головні принципи": Сі Цзіньпін зробив нову заяву щодо війни в Україні

16:40

Не залишиться навіть сліду: 2 найкращі способи, як видалити іржу підручними засобамиВідео

16:33

Потрібно готуватись: окупанти можуть вийти на межі Дніпропетровщини - полковник

16:30

Коаліція з 5-8 країн може відправити війська в Україну: у ЄС з'явилася ідея - Reuters

16:09

"Обережно ставимося": Гетманцев сказав, коли в Україні легалізують криптовалюту

16:08

Чому не вмикається газова колонка: спритний і простий фокус вирішить проблему

15:47

Трамп вперше розповів, як збирається закінчити війну в Україні: що передбачається

15:37

Весь рік буде вдалим: що потрібно дати іншій людині 13 грудня - прикмети

15:35

Варто закупити заздалегідь: в Україні "різко" зросла ціна на популярний продукт

15:28

Зірка "Памфір" Яцентюк в "Аргументі кіно" розповів, як знімали одну з найважчих сцен у фільмі - еротичну

15:14

Туск висловився щодо відправки військ союзників до України: що відомо

14:49

Наближаються ключові бої: росіяни збрехали про захоплення Курахового - Сазонов

14:41

Оборона триватиме недовго: ЗСУ можуть вийти з важливого міста - військовий

14:31

У чому помилка на картинці: лише "справжній детектив" дасть відповідь за 7 секунд

14:21

Чи готова Україна прийняти іноземні війська: Стефанішина дала однозначну відповідь

Реклама
13:52

Ліміти на перекази "з картки на картку": в НБУ сказали, кому "світять" обмеження

13:50

"У Буданова довгі руки": ГУР під Москвою ліквідувало розробника ракет X-69

13:49

Окупантів помітили на околицях Покровська - військові

13:43

Усе заради кохання: популярний ведучий зізнався, що робить "уколи краси"

13:20

В "Укренерго" повідомили про зміни в графіках відключень по всій Україні

13:19

"Сказав слово на три літери": Олексій Суханов посварився з близьким другом

12:50

Прогноз на 2025 рік: в Україні закінчиться "велика" війна, на режим Путіна чекає початок кінця

12:49

Компанію, що вносила заставу за Коболєва, податківці звинуватили у несплаті понад 18 млн грн податків

12:47

Вдарить сильне похолодання: коли в Україні посиляться морози

12:45

Як посадити кісточку авокадо: проста інструкція в домашніх умовах

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
#}
Ми використовуемо cookies
Прийняти