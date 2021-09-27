Оприлюднено ціни на газ на жовтень: скільки доведеться платити

Річні базові ціни на газ залишаються стабільними і значно вигідніше місячних тарифних планів п'ятий місяць поспіль.
Сьогодні газопостачальні компанії опублікували ціни на газ для населення на жовтень, повідомляє консультаційний центр Газправда, посилаючись на дані власного моніторингу.
Річні базові ціни на газ залишаються стабільними і значно вигідніше місячних тарифних планів п'ятий місяць поспіль. Як і раніше, залежно від компанії, річна, фіксована ціна газу в жовтні буде коливатися від 7,80 до 13,50 грн за кубометр.
Найнижчі ціни запропонували " Агросинтез Трейдинг "(7,80 грн за кубометр), ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО" Євода Трейд "КП" Луцькводоканал" (7,88 грн за кубометр)," Черкасигаз збут "і" Уманьгаз збут "(7,89 грн за кубометр), а також газопостачальна компанія" Нафтогаз України " (7,96 грн за кубометр).
"При цьому найвищі цінники на газ – 13,5 грн за кубометр-встановили Чернівецька обласна енергопостачальна компанія, Житомирська обласна енергопостачальна компанія та Херсонська обласна енергопостачальна компанія.
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Однак в цілому більшість компаній встановила ціни на рівні до 9 грн за кубометр.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні очікується підвищення ціни на газ.
Крім того, опалення має подорожчати на 15-20%.
Водночас Кабмін анонсував істотне подорожчання електроенергії для українців.