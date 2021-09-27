Оприлюднено ціни на газ на жовтень: скільки доведеться платити

Оприлюднено ціни на газ на жовтень / Фото pixabay.com

Сьогодні газопостачальні компанії опублікували ціни на газ для населення на жовтень, повідомляє консультаційний центр Газправда, посилаючись на дані власного моніторингу.

Річні базові ціни на газ залишаються стабільними і значно вигідніше місячних тарифних планів п'ятий місяць поспіль. Як і раніше, залежно від компанії, річна, фіксована ціна газу в жовтні буде коливатися від 7,80 до 13,50 грн за кубометр.

Найнижчі ціни запропонували " Агросинтез Трейдинг "(7,80 грн за кубометр), ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО" Євода Трейд "КП" Луцькводоканал" (7,88 грн за кубометр)," Черкасигаз збут "і" Уманьгаз збут "(7,89 грн за кубометр), а також газопостачальна компанія" Нафтогаз України " (7,96 грн за кубометр).

"При цьому найвищі цінники на газ – 13,5 грн за кубометр-встановили Чернівецька обласна енергопостачальна компанія, Житомирська обласна енергопостачальна компанія та Херсонська обласна енергопостачальна компанія.

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Однак в цілому більшість компаній встановила ціни на рівні до 9 грн за кубометр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні очікується підвищення ціни на газ.

Крім того, опалення має подорожчати на 15-20%.

Водночас Кабмін анонсував істотне подорожчання електроенергії для українців.