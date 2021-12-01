Чи потрібно українцям панікувати через COVID-штам Омікрон: лікарка дала відповідь

Лікування коронавірусу, незалежно від штаму, приблизно однакове / Фото Reuters

У багатьох країнах світу б'ють на сполох через появу нового штаму Омікрон. Лікар-пульмонолог, керівник Центру респіраторної медицини та алергології КБ Феофанія Світлана Гук вважає, що панікувати не варто. Адже лікування COVID-19, незалежно від штаму, приблизно однакове.

"У чомусь ми - заручники своїх можливостей. Горе від розуму. Навчилися секвенувати геном - знаходимо нові штами, а що робити з цією інформацією? Ось що з нею робити пересічному громадянину? Знову страх і відчай, що все пропало? Знову стрес? Для науки - так, це дуже важливо. Але лікування ковід, незалежно від штаму, приблизно однакове", - сказала Гук в інтерв'ю ТСН.

Лікарка вважає, що для суспільства головне - пережити пандемію з мінімальними наслідками у всіх сферах.

"Тому бережіть себе, згадайте на практиці про здорове харчування і спорт, підпишіть врешті-решт декларації з сімейними лікарями і пройдіть щеплення, якщо не хворіли (у вакцинації не відмовляють і тим, хто перехворів). А головне - щодня знаходьте щось, чому щиро раді та вдячні долі!", - порадила медик.

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Як повідомляв Главред, раніше Світлана Гук заявила, що від пандемії коронавірусу українцям не піти. Перехворіти доведеться більшості людей - вакцинованим і невакцинованим.

Радник мера Львова з медичних питань Тарас Жиравецький завив, що новий штам Омікрон детально досліджували і з'ясували, що він здатний пробивати захист організму людини, створений двома дозами вакцини від коронавірусу. Тому знадобиться третя, бустерна доза вакцини.

Тим часом голова МОЗ Віктор Ляшко розповів, що відомо про новий штам коронавірусу Омікрон і чи фіксувалися його випадки в Україні.

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