Чи потрібно українцям панікувати через COVID-штам Омікрон: лікарка дала відповідь

У чомусь ми - заручники своїх можливостей, вважає Світлана Гук. Знаходимо нові штами, але ця інформація важлива для науки, а не для пересічного громадянина.
У багатьох країнах світу б'ють на сполох через появу нового штаму Омікрон. Лікар-пульмонолог, керівник Центру респіраторної медицини та алергології КБ Феофанія Світлана Гук вважає, що панікувати не варто. Адже лікування COVID-19, незалежно від штаму, приблизно однакове.
"У чомусь ми - заручники своїх можливостей. Горе від розуму. Навчилися секвенувати геном - знаходимо нові штами, а що робити з цією інформацією? Ось що з нею робити пересічному громадянину? Знову страх і відчай, що все пропало? Знову стрес? Для науки - так, це дуже важливо. Але лікування ковід, незалежно від штаму, приблизно однакове", - сказала Гук в інтерв'ю ТСН.
Лікарка вважає, що для суспільства головне - пережити пандемію з мінімальними наслідками у всіх сферах.
"Тому бережіть себе, згадайте на практиці про здорове харчування і спорт, підпишіть врешті-решт декларації з сімейними лікарями і пройдіть щеплення, якщо не хворіли (у вакцинації не відмовляють і тим, хто перехворів). А головне - щодня знаходьте щось, чому щиро раді та вдячні долі!", - порадила медик.
Як повідомляв Главред, раніше Світлана Гук заявила, що від пандемії коронавірусу українцям не піти. Перехворіти доведеться більшості людей - вакцинованим і невакцинованим.
Радник мера Львова з медичних питань Тарас Жиравецький завив, що новий штам Омікрон детально досліджували і з'ясували, що він здатний пробивати захист організму людини, створений двома дозами вакцини від коронавірусу. Тому знадобиться третя, бустерна доза вакцини.
Тим часом голова МОЗ Віктор Ляшко розповів, що відомо про новий штам коронавірусу Омікрон і чи фіксувалися його випадки в Україні.
Новий штам коронавірусу Омікрон - що про нього відомо
26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, що отримав назву Омікрон.
Цей штам коронавірусу вперше був виявлений на початку листопада в країнах Південної Африки.
Перший інфікований за межами ПАР був виявлений в Ізраїлі 25 листопада. Хворий прибув в країну з Республіки Малаві.
27 листопада в Британії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон.
Біолог Австрійського Інституту молекулярної біотехнології Ульріх Еллінг заявив, що, за першими оцінками, "Омікрон може бути на 500% заразнішим, ніж Дельта".
У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки що немає достатніх даних, що підтверджують велику небезпека штаму Омікрон у порівнянні з іншими мутаціями коронавірусу, зокрема, з варіантом Дельта.
При цьому в ВООЗ вважають, що COVID-штам набагато небезпечніший для тих людей, які вже перехворіли на коронавірус. Більш детальну інформацію у ВООЗ обіцяють повідомити пізніше.
Лікарі, які вже зіткнулися з новим варіантом коронавірусу, назвали симптоми Омікрона. Зокрема, у заражених піднімається температура; відчувається втома; нюх і смак не зникають; частішає пульс.
Новий штам коронавірусу Омікрон може з'явитися в Україні вже до Нового року, вважає доктор медичних наук Олександр Гриневич.
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