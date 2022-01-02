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Новий рік у "пеклі": українці показали кадри моторошного відпочинку в Єгипті

2 січня 2022, 17:45

Персонал готелю виявився безпорадним через наслідки негоди.

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На людей падала стеля / Осман Пашаєв Facebook

В Єгипті на популярному курорті Шарм-ель-Шейх через тропічну зливу підтопило номери в готелі. Також там зникла електрика.

Як розповів в Facebook український і кримськотатарський журналіст Осман Пашаєв, в готелі на людей падав поталок. За його словами, в Єгипті пройшла потужна тропічна злива. Тому вода залила Балкони у всіх номерах.

"Висловлювання "пекло і Ізраїль" можна перефразувати в "пекло і Єгипет". Вода в кімнатах була по щиколотку, їй просто нікуди стікати, тому що вся територія обкладена плиткою. У вестибюлі зібралося багато людей, на них обвалилася гіпсокартонна стеля", - написав Осман Пашаєв.

У готелі також зникла електрика, згодом воно з'явилося тільки у вестибюлі. Персонал готелю виявився безпорадним через наслідки негоди.

"Чудеса єгипетської фізики: вода тече крізь електрику. Струмом поки нікого не вдарило", - додає Осман Пашаєв.

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Відзначимо, в Єгипті з четверга погіршилася погода і значно похолодало. За даними Міністерства охорони здоров'я Єгипту, в країні через негоду в п'ятницю загинули три людини.

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У 5 єгипетських регіонах в суботу оголосили про закриття шкіл через надзвичайні погодні умови.

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1 січня на курортах випав сніг з градом і дощем.

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Египет погода літній відпочинок
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