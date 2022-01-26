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Коронавірус в Україні 26 січня: за добу - понад 24 тисячі нових виявлених хворих

26 січня 2022, 08:27
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Найбільше заражень COVID-19 за добу виявили в Івано-Франківській області, в Києві, у Львівській, Харківській та Хмельницькій областях.

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На коронавірус захворіли ще 2,8 тис. дітей / Фото Reuters

Станом на ранок середи, 26 січня 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 24 321 жителя країни (добою раніше було 19 118). Зокрема, захворіли 2 809 дітей та 642 медпрацівники.

За минулі 24 години було госпіталізовано 3 073 людини; летальних випадків - 141; одужали 5 514 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Найбільше заражень COVID-19 виявили в Івано-Франківській області, в Києві, у Львівській, Харківській та Хмельницькій областях.

Скільки хворих на коронавірус по областях

  • м. Київ – 1919;
  • Вінницька область - 1297;
  • Волинська область - 530;
  • Дніпропетровська область - 804;
  • Донецька область - 1018;
  • Житомирська область - 932;
  • Закарпатська область - 734;
  • Запорізька область - 467;
  • Івано-Франківська область – 1972;
  • Київська область - 872;
  • Кіровоградська область - 121;
  • Луганська область - 478;
  • Львівська область – 1886;
  • Миколаївська область - 440;
  • Одеська область - 1319;
  • Полтавська область - 831;
  • Рівненська область - 1110;
  • Сумська область – 1209;
  • Тернопільська область - 890;
  • Харківська область - 1506;
  • Херсонська область - 508;
  • Хмельницька область – 1471;
  • Черкаська область - 690;
  • Чернівецька область - 1060;
  • Чернігівська область - 257.
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Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 26 січня 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 3 913 809 осіб;
  • одужали - 3 596 715 пацієнтів;
  • летальних випадків - 99 584;
  • проведено ПЛР-тестувань -17 661 202.

Як повідомляв Главред, з понеділка, 24 січня, Івано-Франківська область перейшла до "червоної" зони карантину через зростання випадків коронавірусу. На Прикарпатті стрімко зростає кількість хворих, хоча лікарні ще не переповнені.

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Рівненська область з 27 січня також переходить у "червону" зону карантинних обмежень.

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