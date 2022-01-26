Коронавірус в Україні 26 січня: за добу - понад 24 тисячі нових виявлених хворих

На коронавірус захворіли ще 2,8 тис. дітей / Фото Reuters

Станом на ранок середи, 26 січня 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 24 321 жителя країни (добою раніше було 19 118). Зокрема, захворіли 2 809 дітей та 642 медпрацівники.

За минулі 24 години було госпіталізовано 3 073 людини; летальних випадків - 141; одужали 5 514 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Найбільше заражень COVID-19 виявили в Івано-Франківській області, в Києві, у Львівській, Харківській та Хмельницькій областях.

Скільки хворих на коронавірус по областях

м. Київ – 1919;

Вінницька область - 1297;

Волинська область - 530;

Дніпропетровська область - 804;

Донецька область - 1018;

Житомирська область - 932;

Закарпатська область - 734;

Запорізька область - 467;

Івано-Франківська область – 1972;

Київська область - 872;

Кіровоградська область - 121;

Луганська область - 478;

Львівська область – 1886;

Миколаївська область - 440;

Одеська область - 1319;

Полтавська область - 831;

Рівненська область - 1110;

Сумська область – 1209;

Тернопільська область - 890;

Харківська область - 1506;

Херсонська область - 508;

Хмельницька область – 1471;

Черкаська область - 690;

Чернівецька область - 1060;

Чернігівська область - 257.

Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 26 січня 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 3 913 809 осіб;

одужали - 3 596 715 пацієнтів;

летальних випадків - 99 584;

проведено ПЛР-тестувань -17 661 202.

Як повідомляв Главред, з понеділка, 24 січня, Івано-Франківська область перейшла до "червоної" зони карантину через зростання випадків коронавірусу. На Прикарпатті стрімко зростає кількість хворих, хоча лікарні ще не переповнені.

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Рівненська область з 27 січня також переходить у "червону" зону карантинних обмежень.

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