Коронавірус в Україні 26 січня: за добу - понад 24 тисячі нових виявлених хворих

Найбільше заражень COVID-19 за добу виявили в Івано-Франківській області, в Києві, у Львівській, Харківській та Хмельницькій областях.
Станом на ранок середи, 26 січня 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 24 321 жителя країни (добою раніше було 19 118). Зокрема, захворіли 2 809 дітей та 642 медпрацівники.
За минулі 24 години було госпіталізовано 3 073 людини; летальних випадків - 141; одужали 5 514 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
Найбільше заражень COVID-19 виявили в Івано-Франківській області, в Києві, у Львівській, Харківській та Хмельницькій областях.
Скільки хворих на коронавірус по областях
- м. Київ – 1919;
- Вінницька область - 1297;
- Волинська область - 530;
- Дніпропетровська область - 804;
- Донецька область - 1018;
- Житомирська область - 932;
- Закарпатська область - 734;
- Запорізька область - 467;
- Івано-Франківська область – 1972;
- Київська область - 872;
- Кіровоградська область - 121;
- Луганська область - 478;
- Львівська область – 1886;
- Миколаївська область - 440;
- Одеська область - 1319;
- Полтавська область - 831;
- Рівненська область - 1110;
- Сумська область – 1209;
- Тернопільська область - 890;
- Харківська область - 1506;
- Херсонська область - 508;
- Хмельницька область – 1471;
- Черкаська область - 690;
- Чернівецька область - 1060;
- Чернігівська область - 257.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 3 913 809 осіб;
- одужали - 3 596 715 пацієнтів;
- летальних випадків - 99 584;
- проведено ПЛР-тестувань -17 661 202.
Як повідомляв Главред, з понеділка, 24 січня, Івано-Франківська область перейшла до "червоної" зони карантину через зростання випадків коронавірусу. На Прикарпатті стрімко зростає кількість хворих, хоча лікарні ще не переповнені.
Рівненська область з 27 січня також переходить у "червону" зону карантинних обмежень.
Читайте також:
- COVID-19 може вражати хребет: eчені розгадали таємницю симптомів "довгого ковіда"
- Учені виявили новий симптом Омікрона, який може бути єдиною ознакою захворювання
- На Україну чекає дворазове збільшення випадків коронавірусу порівняно з осінню - Ляшко
- Головне - вакцинація: Зеленський назвав умову закінчення пандемії коронавірусу вже в 2022 році
- "Думав, що дадуть путівку в санаторій": українець 27 разів вакцинувався від коронавірусу