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В Україні за добу коронавірусом заразилися більше 32-х тисяч осіб - МОЗ

27 січня 2022, 08:23
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За минулу добу сталося 154 летальних випадки в результаті коронавірусної хвороби.

коронавірус
/ Фото Reuters

В Україні за минулу добу, 26 січня, зафіксовано 32 тисячі 393 нових випадки зараження коронавірусом COVID-19.

Свіжі дані в своєму Facebook оприлюднила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

При цьому було зафіксовано за минулу добу 154 летальних випадки в результаті коронавірусної хвороби.

"За добу 26 січня в Україні: зафіксовано 32 393 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 4 847, медпрацівників – 797); 82 360 осіб були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 28894 особи, другу дозу - 29726 осіб, додаткову дозу отримали 684 особи, бустерну дозу - 23056 осіб. Також за минулу добу: госпіталізовано-3 016 осіб; летальних випадків-154; поправилося – 5 237 осіб", - сказано в повідомленні.

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За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 946 202 людини; одужало – 3 601 952 людини; летальних випадків – 99 738.

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З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 250 202 особи, з них отримали першу дозу – 15 250 200 осіб, отримали дві дози – 14 549 494 особи, отримали додаткову дозу – 14 921 особа, бустерну дозу – 271 119 осіб. В цілому проведено 30 085 734 щеплення.

Нагадаємо, 26 січня 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 24 321 жителя країни (добою раніше було 19 118). У тому числі захворіли 2 809 дітей та 642 медпрацівники.

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