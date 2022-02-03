УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Здоров'я

"Маски не допоможуть": Омікрон прийде в кожне носогорло - Комаровський

3 лютого 2022, 13:39

Штам Омікрон є однією з найбільш заразних інфекцій, каже Євген Комаровський.

Омікрон
Євген Комаровський оцінив заразність Омікрона / УНІАН

Лікар-педіатр Євген Комаровський прокоментував стрімке поширення штаму коронавірусу Омікрон.

Як підкреслив він у інтерв'ю, заразність Омікрон-штаму вже наближається до заразності кору.

Медик попередив про те, що штам Омікрон є однією з найбільш заразних інфекцій, що існують на земній кулі.

"Зрівнятися з кором не може, напевно, ніщо. І Омікрон практично такий же", - говорить він.

Лікар також впевнений в тому, що штам Омікрон "прийде в кожну носоглотку".

Реклама

"Ніякі маски, ніякі протиепідемічні заходи не спрацюють", - зазначив він.

Співрозмовник також упевнений в тому, що цей вірус вразить "десятки мільйонів, практично всіх".

"Чим це скінчиться? Швидше за все, ті, хто щеплений, хто вже хворів, отримають легку форму захворювання... але загальна кількість тих, кому буде дуже погано і на кого не вистачить медицини і кисню, буде величезним", — додав Комаровський.

читайте такожПонад 200 тисяч нових випадків на добу: медик дав лякаючий прогноз епідемії COVID-19 в Україні

Коронавірус в Україні

Станом на ранок четверга, 3 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 39 тисяч і 620 жителів країни - це абсолютний антирекорд за весь час пандемії. У тому числі захворіли 4446 дітей і 1035 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 4 136 осіб; летальних випадків - 210; одужали 9 380 осіб.

Читайте ще:

viber
Євген Комаровский штам Омікрон
Зараз ви переглядаєте новину «"Маски не допоможуть": Омікрон прийде в кожне носогорло - Комаровський». Інші новини медицини читайте в розділі «Здоров'я». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 3 лютого 2022: Ракам – вороги, Терезам-ревнощі, Водоліям-небезпечні авантюриГороскоп на сьогодні, 3 лютого 2022: Ракам – вороги, Терезам-ревнощі, Водоліям-небезпечні авантюри Місячний календар стрижок на лютий 2022: вдалі дні для нової зачіски і фарбуванняМісячний календар стрижок на лютий 2022: вдалі дні для нової зачіски і фарбування Герой не мого роману: названі найгірші чоловіки за гороскопомГерой не мого роману: названі найгірші чоловіки за гороскопом Як змінилася Анастасія Заворотнюк через онкологію: перше фото актриси за три рокиЯк змінилася Анастасія Заворотнюк через онкологію: перше фото актриси за три роки Вихідні в лютому 2022: скільки будемо відпочивати і чи будуть додаткові вихідніВихідні в лютому 2022: скільки будемо відпочивати і чи будуть додаткові вихідні
14:18

У Джамали горе - співачка втратила близьку людину

13:45

Постраждалий від вибуху будинок у Кропивницькому відновлять у найкоротші терміни, - Тимошенко

13:41

Чи нападе Росія - Резніков оцінив ймовірність як "низьку"Відео

13:39

"Маски не допоможуть": Омікрон прийде в кожне носогорло - КомаровськийВідео

13:38

Україна збудує завод для виробництва безпілотників Bayraktar – РезніковВідео

Реклама
13:38

Зеленський зустрівся з президентом Туреччини ЕрдоганомВідео

13:37

Що подарувати на 14 лютого: ідеї подарунків коханому чоловікові, дітям і подрузі

13:37

"Велике будівництво" виводить спортивну інфраструктуру Луганщини на новий рівень

13:13

Зірка Сватів Анна Кошмал показала своє гнучке тіло в незвичайній позіВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 4 лютого 2022: Стрільцям - щасливий випадок, Рибам - здійснення бажаньВідео

12:58

Українцям перерахують газові квитанції: кому світить зниження платежівВідео

12:44

Матір і поліція не могли знайти 8 місяців: правоохоронці розшукали зниклого на Миколаївщині студента

12:43

Туреччина готова продати Києву Байрактари попри гнів РФ - Bloomberg

12:03

Як реанімувати зневоднену орхідею всього за три дні - простий спосібВідео

11:59

Бійня на Південмаші: нові дані про поранену в Дніпрі дівчинуВідео

11:55

"Ох, ці стегна": 43-річна Ані Лорак показала бездоганне тіло у відвертому купальнику

11:38

Масштабний збій у роботі Київстару: кому і коли світить компенсаціяВідео

11:30

Україна направила запити про військову допомогу до дружніх країн – РезніковВідео

11:16

Стане улюбленим куточком в будинку: наймодніші кольори для кухні в 2022 роціФотоВідео

11:11

Повня в лютому 2022: що не можна робити, щоб не накликати бідуВідео

Реклама
11:01

"Спочатку потрібно попрацювати": в ЄС відповіли на запитання України про дату вступуВідео

10:57

Мінськ звинуватив Київ у вторгненні БПЛА: Україна жорстко відповілаВідео

10:45

На Одещині чоловік розкопав могилу, щоб подивитися на тіло начальника

10:43

Подарунок долі і казкове везіння в грошах: названі найвдаліші дні лютого для всіх знаків зодіакуВідео

10:41

Понад 200 тисяч нових випадків на добу: медик дав страшливий прогноз епідемії COVID-19 в УкраїніВідео

10:32

Київстар "ліг": телефони "померли", гроші на рахунку "зникли", додаток на працює

10:09

У Держдепі відреагували на "злив" El Pais відповідей США і НАТО Росії

09:58

Слід від приклада на лобі та побої на обличчі: стало відомо про ще одну загибель бійця НГУВідео

09:42

РФ посилює свої війська біля кордонів України: стягує Іскандери та військових - CNN

09:32

Підтвердити стаж для пенсії можна не тільки трудовий: у Кабміні прийняли нову постанову

09:24

Православний календар 2022: важливі дати, пости і поминальні дні

09:24

Реформи чи інтриги: чого чекати Україні від нового посла СШАПогляд

08:39

Кардіолог розповіла, як здолати проблеми серця і судин після COVID-19

08:32

Абсолютний антирекорд COVID-19 за весь час пандемії: за добу в Україні майже 40 тис. хворих

08:01

День ангела Максима: картинки, листівки та душевні привітання в прозі і віршах імениннику

07:58

"Вони не увійдуть в Україну": у Білому домі пояснили, що військові США робитимуть в Європі

07:52

Гороскоп на сьогодні, 3 лютого 2022: Ракам – вороги, Терезам-ревнощі, Водоліям-небезпечні авантюриВідео

07:26

Літо буде спекотним і триватиме до жовтня: синоптик озвучив прогноз погоди в Україні на 2022 рік

06:50

Ракетні удари і загроза для чотирьох міст України: астролог передбачив вторгнення РосіїВідео

06:41

Байден і Макрон поговорили про Україну - обговорили нарощування військ РФ

Реклама
06:39

Путін виставив Крим на торгиПогляд

06:25

Значення імені Максим: характер, доля, сумісність

05:21

Спазми м’язів, біль у горлі та хропіння: як нестача води впливає на якість сну

04:49

Більше не гидке каченя: Хлої Кардашьян оголила ідеальні груди і рельєфний прес

04:20

Принесе бідність і забере удачу: три речі, які не можна робити з голкою в будинкуВідео

04:05

Видаляємо жир та нагар: як в домашніх умовах очистити каструлю, сковорідку та інший посуд

03:30

"Поломка в організмі": хірург пояснив, чому люди роблять операції зі зміни статі

03:27

Який популярний овоч може знизити ризик інсульту - відповідь вчених

02:09

Поради Комаровського: як швидко та ефективно позбутися від болю в горліВідео

02:05

Як підвищити рівень тестостерону: топ-5 ідеальних продуктів

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти