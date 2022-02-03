"Маски не допоможуть": Омікрон прийде в кожне носогорло - Комаровський

Євген Комаровський оцінив заразність Омікрона / УНІАН

Лікар-педіатр Євген Комаровський прокоментував стрімке поширення штаму коронавірусу Омікрон.

Як підкреслив він у інтерв'ю, заразність Омікрон-штаму вже наближається до заразності кору.

Медик попередив про те, що штам Омікрон є однією з найбільш заразних інфекцій, що існують на земній кулі.

"Зрівнятися з кором не може, напевно, ніщо. І Омікрон практично такий же", - говорить він.

Лікар також впевнений в тому, що штам Омікрон "прийде в кожну носоглотку".

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"Ніякі маски, ніякі протиепідемічні заходи не спрацюють", - зазначив він.

Співрозмовник також упевнений в тому, що цей вірус вразить "десятки мільйонів, практично всіх".

"Чим це скінчиться? Швидше за все, ті, хто щеплений, хто вже хворів, отримають легку форму захворювання... але загальна кількість тих, кому буде дуже погано і на кого не вистачить медицини і кисню, буде величезним", — додав Комаровський.

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Коронавірус в Україні

Станом на ранок четверга, 3 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 39 тисяч і 620 жителів країни - це абсолютний антирекорд за весь час пандемії. У тому числі захворіли 4446 дітей і 1035 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 4 136 осіб; летальних випадків - 210; одужали 9 380 осіб.

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