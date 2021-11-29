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Нові зони карантину в Україні: кількість "жовтих" областей скоротилася, а "помаранчевих" стало більше

29 листопада 2021, 10:34

У помаранчевій зоні лише дві області - Полтавська та Закарпатська.

коронавірус, карантин
Більшість регіонів України залишаються в червоній зоні карантину / УНІАН

У жовтій зоні карантину в Україні наразі чотири регіони: Тернопільська, Кіровоградська, Чернівецька та Харківська області. Помаранчева зона нараховує дві області - Полтавську та Закарпатську. Решта регіонів, включаючи Київ і Київську область, знаходяться в червоній зоні карантинних обмежень.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я на понеділок, 29 листопада, жовта зона скоротилася і нараховує чотири області. У помаранчевій всього два регіони. Столиця України місто Київ та Київська область, а також ще 17 регіонів, знаходяться в червоній зоні протиепідемічних обмежень.

Червона зона карантину

  • Київ
  • Київська область
  • Херсонська область
  • Одеська область
  • Запорізька область
  • Донецька область
  • Дніпропетровська область
  • Сумська область
  • Миколаївська область
  • Рівненська область
  • Житомирська область
  • Івано-Франківська область
  • Луганська область
  • Хмельницька область
  • Чернігівська область
  • Львівська область
  • Волинська область
  • Черкаська область
  • Вінницька область.

Помаранчева зона

  • Полтавська область
  • Закарпатська область

Жовта зона

  • Тернопільська область
  • Кіровоградська область
  • Чернівецька область
  • Харківська область.

Коронавірус в Україні

За даними на ранок понеділка, 29 листопада, за минулу добу коронавірусну інфекцію COVID-19 виявили у 5 804 жителів України. Госпіталізовано 2 082 людини. Загинули 297 людей. Одужали 10 477 осіб.

Раніше Кабмін 24 листопада оновив правила карантину в жовтій зоні. Відтепер термін дії "жовтих" COVID-сертифікатів скорочено з 120 до 30 днів. Крім того, працівники закладів та відвідувачі в регіонах жовтої зони повинні зробити хоча б одне щеплення проти коронавірусу.

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Ігор Кузін сказав, що локдаун в Україні не планується - держава точково посилюватиме карантин. Крім того, COVID-сертифікат для купівлі продуктів в магазинах поки що не знадобиться.

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