Нові зони карантину в Україні: кількість "жовтих" областей скоротилася, а "помаранчевих" стало більше

У помаранчевій зоні лише дві області - Полтавська та Закарпатська.
У жовтій зоні карантину в Україні наразі чотири регіони: Тернопільська, Кіровоградська, Чернівецька та Харківська області. Помаранчева зона нараховує дві області - Полтавську та Закарпатську. Решта регіонів, включаючи Київ і Київську область, знаходяться в червоній зоні карантинних обмежень.
Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я на понеділок, 29 листопада, жовта зона скоротилася і нараховує чотири області. У помаранчевій всього два регіони. Столиця України місто Київ та Київська область, а також ще 17 регіонів, знаходяться в червоній зоні протиепідемічних обмежень.
Червона зона карантину
- Київ
- Київська область
- Херсонська область
- Одеська область
- Запорізька область
- Донецька область
- Дніпропетровська область
- Сумська область
- Миколаївська область
- Рівненська область
- Житомирська область
- Івано-Франківська область
- Луганська область
- Хмельницька область
- Чернігівська область
- Львівська область
- Волинська область
- Черкаська область
- Вінницька область.
Помаранчева зона
- Полтавська область
- Закарпатська область
Жовта зона
- Тернопільська область
- Кіровоградська область
- Чернівецька область
- Харківська область.
Коронавірус в Україні
За даними на ранок понеділка, 29 листопада, за минулу добу коронавірусну інфекцію COVID-19 виявили у 5 804 жителів України. Госпіталізовано 2 082 людини. Загинули 297 людей. Одужали 10 477 осіб.
Раніше Кабмін 24 листопада оновив правила карантину в жовтій зоні. Відтепер термін дії "жовтих" COVID-сертифікатів скорочено з 120 до 30 днів. Крім того, працівники закладів та відвідувачі в регіонах жовтої зони повинні зробити хоча б одне щеплення проти коронавірусу.
Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Ігор Кузін сказав, що локдаун в Україні не планується - держава точково посилюватиме карантин. Крім того, COVID-сертифікат для купівлі продуктів в магазинах поки що не знадобиться.
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