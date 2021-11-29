Нові зони карантину в Україні: кількість "жовтих" областей скоротилася, а "помаранчевих" стало більше

Більшість регіонів України залишаються в червоній зоні карантину / УНІАН

У жовтій зоні карантину в Україні наразі чотири регіони: Тернопільська, Кіровоградська, Чернівецька та Харківська області. Помаранчева зона нараховує дві області - Полтавську та Закарпатську. Решта регіонів, включаючи Київ і Київську область, знаходяться в червоній зоні карантинних обмежень.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я на понеділок, 29 листопада, жовта зона скоротилася і нараховує чотири області. У помаранчевій всього два регіони. Столиця України місто Київ та Київська область, а також ще 17 регіонів, знаходяться в червоній зоні протиепідемічних обмежень.

Червона зона карантину

Київ

Київська область

Херсонська область

Одеська область

Запорізька область

Донецька область

Дніпропетровська область

Сумська область

Миколаївська область

Рівненська область

Житомирська область

Івано-Франківська область

Луганська область

Хмельницька область

Чернігівська область

Львівська область

Волинська область

Черкаська область

Вінницька область.

Помаранчева зона

Полтавська область

Закарпатська область

Жовта зона

Тернопільська область

Кіровоградська область

Чернівецька область

Харківська область.

Коронавірус в Україні

За даними на ранок понеділка, 29 листопада, за минулу добу коронавірусну інфекцію COVID-19 виявили у 5 804 жителів України. Госпіталізовано 2 082 людини. Загинули 297 людей. Одужали 10 477 осіб.

Раніше Кабмін 24 листопада оновив правила карантину в жовтій зоні. Відтепер термін дії "жовтих" COVID-сертифікатів скорочено з 120 до 30 днів. Крім того, працівники закладів та відвідувачі в регіонах жовтої зони повинні зробити хоча б одне щеплення проти коронавірусу.

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Ігор Кузін сказав, що локдаун в Україні не планується - держава точково посилюватиме карантин. Крім того, COVID-сертифікат для купівлі продуктів в магазинах поки що не знадобиться.

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