Нові Patriot і SAMP/T не захистять великі міста України: тривожний прогноз Bild

Нові системи ППО не зможуть використовувати в областях, які розташовані занадто близько до лінії фронту.

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Україні передадуть більше систем Patriot / Вікіпедія, defense.gov

Нові системи Patriot і SAMP/T, які передадуть Україні західні партнери, не зможуть захистити Харків, Суми, Миколаїв і Чернігів від російських ракетних ударів.

Як пише німецьке видання Bild, такого висновку дійшли експерт з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке та австрійський політолог Густав Карл Грессель.

Уточнюється, що на сьогодні два комплекси ППО Patriot захищають небо над Києвом, по одному - Львів та Одесу, водночас нещодавно країни НАТО пообіцяли поставити Україні три нових Patriot, а також франко-італійські ЗРК FSAF SAMP/T.

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Де можуть використовувати нові комплекси ППО

На думку експертів, нові комплекси ППО можуть відправити на захист Дніпра, Кривого Рогу, Вінниці та майбутньої бази F-16 на заході України.

При цьому їх не зможуть використовувати в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Чернігівській та Сумській областях, тобто занадто близько до лінії фронту. Там розвинена російська розвідка дронами, велика ймовірність виявлення і знищення західних комплексів ППО російською зброєю. Вирішити цю проблему можуть лише F-16 або удари вглиб території РФ, яких поки що немає.

Система ППО SAMP/T - що про неї відомо SAMP/T призначений для протиповітряного захисту механізованих підрозділів, а також протиповітряного прикриття важливих стаціонарних об'єктів від масованого нападу широкого класу повітряних цілей. SAMP/T може знищувати літаки на дальності від 3 км до 100 км і балістичні ракети на дальності від 3 км до 25 км, висота ураження - до 25 км. Усі 8 ракет Астер-30, які містяться на одній пусковій установці, можуть бути відстріляні в одному залпі за 10 секунд. 27 січня 2023 року під час візиту міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню в Італію, де він зустрічався зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто, було погоджено спільну закупівлю 700 ракет Астер-30 на суму приблизно 2 млрд євро. Також міністри обговорили деталі раніше узгодженої передачі комплексу SAMP/T Україні. 15 травня 2023 року Франція та Італія надали Україні перший зенітно-ракетний комплекс ЗРК SAMP/T. У червні 2023 року в Україні розгорнули комплекс франко-італійської системи протиповітряної оборони SAMP/T.

За словами Гресселя, Patriot і SAMP/T не поєднуються один з одним, у них різне ПЗ. Тому в разі виходу з ладу однієї з систем інша не зможе її замінити або захистити. На відміну від пари Patriot і німецької Iris-T, які взаємодоповнюють одна одну.

/ Bild

Раніше повідомлялося, що США можуть направити Україні сім систем Patriot. Західні партнери готуються озвучити свіжі новини щодо систем протиповітряної оборони для України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Данія пожертвує всіма системами ППО для України. Україні необхідно передати всі наявні на даний момент у Данії системи ППО. Про це під час саміту НАТО у Вашингтоні повідомила данський прем'єр Метте Фредеріксен.

Як повідомлялося раніше, військовий експерт Defence Express Іван Киричевський заявив, що Україна не зможе на 100% закрити небо від російських ракет і дронів.

/ Главред

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