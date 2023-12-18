Новий контрнаступ України: експерт назвав дату та розкрив деталі операції

За словами експерта, Сили оборони України можуть провести більш успішну контрнаступальну операцію в 2024 році за умови, якщо почне готуватися до неї зараз

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Україна може провести нову масштабну контрнаступальну операцію / Колаж Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Українському командуванню варто готуватись до нового контрнаступу в 2024 році. За умов послаблення позицій РФ на фронті в України буде можливість провести успішні наступальні дії. Таку думку в ефірі "Еспресо" висловив військовий експерт Михайло Притула.

"Ймовірно, нам вдасться краще підготувати контрнаступ на 2024 рік. Адже ми зможемо кількісні показники перевести в якісні. Україна до цього часу ще б отримала всю ту зброю й техніку, яку нам обіцяли наші союзники.Також зараз велика кількість наших військовослужбовців проходять підготовку й посилено вивчають іноземну техніку. Варто відзначити й те, що Європа не була готова до великої війни. Зараз ситуація змінилась. Те ж саме стосується й США. Консолідація сил сьогодні набагато серйозніша, ніж була", - пояснив Притула.

Експерт підкреслив, що якщо позиції Росії на фронті в Україні послабляться, це відкриє можливості для успішних наступальних дій.

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"Росіяни, як втрачають техніку й особовий склад, так і будуть втрачати. За наступні 6 місяців РФ втратить багато техніки й людей. Відповідно, проблеми в них будуть збільшуватись. Тому Росія послабшає, а в нас є час посилити свої ресурси для наступальних дій. Зараз важко прогнозувати, втім час підготовки для успішного контрнаступу вже у 2024 році в нас точно є", - зауважив він.

Хто такий Михайло Притула Михайло Притула - військовий експерт, полковник запасу Служби безпеки України у відставці. Колишній президент фонду Право народу.

Війна Росії проти України - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська здійснюють атаки на чотирьох відрізках фронту на сході України. Окупантам вдається просунутись на деяких напрямках. Час від часу їм вдається використовувати значно більшу кількість солдат, ніж в Збройних Силах України. Цю інформацію про ситуацію від Вугледара до Куп'янська опублікували експерти спільноти DeepStatе.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни, українські військові активно проводять як наступальні, так і на оборонні операції. Так, Збройні Сили України здійснили просування у районі Синьківки на Куп'янському напрямку та успішно відбили контратаку на схід від Невельського під Авдіївкою.

Російські війська намагаються захопити місто Авдіївка в Донецькій області. Через провал попередніх спроб штурмувати місто, російські війська змінили тактику бою. Про це повідомив Олександр Штупун, представник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку.

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