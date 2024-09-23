'Новітня зброя РФ': чому після удару по складу в Торопці почались землетруси

Російська військова частина в Торопці - один із найсучасніших складів для зберігання ракетного озброєння, зазначив експерт.

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Удар по військовому складу в Торопці - що там зберігалось / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

У ніч на 18 вересня в місті Торопець Тверської області пролунали потужні вибухи. За попередніми даними, дрони вразили склад боєприпасів, що спричинило масштабні пожежі та детонації. Про наслідки атаки ЗСУ по військовому складу в Торопці розповів в інтерв'ю Главреду авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап.

За його словами, удар по військовому об'єкту був настільки сильним, що викликав навіть землетрус. З'являються різні повідомлення: за одними була одна хвиля вибухів, за іншими — дві.

"Імовірно, магнітуда землетрусу становила від 2,8 до 3,5 балів. Фіксувалося близько 7-12 поштовхів", - зазначив він.

Експерт поділився деталями про військову базу в Торопці. Він нагадав, що Росія ще у 2012 році ухвалила рішення покращити умови зберігання боєприпасів, адже старі склади з радянських часів не відповідали сучасним вимогам.

"Росіяни чекали початку експлуатації своїх "супернових" ракет, таких, як Іскандер, Циркон, Х-101, Х-69, які десь потрібно було зберігати. Тому вони вирішили побудувати 13 складів по всій території Росії, 5 з яких у Західному військовому окрузі", - вказує він.

Дивіться відео, в якому Криволап розповів, якою зброєю могла бути атакована військова база в Торопці:

Криволап зазначив, що склад у Торопці почали будувати в 2015 році, а його відкриття відбулося у 2018 році за участі заступника міністра оборони Булгакова, який зараз перебуває під арештом. Тоді Булгаков урочисто відкрив склад, заявивши, що він відповідає найкращим світовим стандартам і може зберігати до 240 тисяч тонн боєприпасів різних типів.

"На території військової бази стоять дві військові частини. Перша, очевидно, займається безпосередньо обслуговуванням боєприпасів, а друга - охороною. Для військових там створено приголомшливі житлові умови, щоб вони могли виконувати свою роботу, не покидаючи територію бази. Їм побудували казарму на 200 ліжок, лазню, привезли пральні машини", - резюмував експерт.

Що відомо про ракети українського виробництва / Інфографіка: Главред

Хто такий Костянтин Криволап? Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

Удар по складах на території Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російська пропаганда 18 вересня підтвердила значні втрати окупантів внаслідок атаки безпілотників на склад зі снарядами у Торопці Тверської області. За інформацією видання "Кремлівська табакерка", склад нібито був атакований не менше ніж 8 безпілотниками, хоча Міністерство оборони Росії звітує про збиття "півсотні БПЛА".

Згодом, у Мережі з'явилися перші супутникові знімки з місця знищеного арсеналу у Тверській області, які демонструють наслідки атаки українських безпілотників у ніч проти 18 вересня. На знімках видно пожежу на кількох ділянках полігону.

Україна успішно атакувала один з найбільших складів боєприпасів Росії біля Торопця, і ця подія може стати однією з наймасштабніших атак на ворожі арсенали в історії, зазначають аналітики Defence Express.

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