Новенький і недосвідчений учасник дорожнього руху: у Києві на жвавому проспекті помітили гусака

У Мережу потрапили кадри, як проспектом Степана Бандери в столиці неквапливо прогулюється гусак. Найімовірніше, він прилетів з довколишнього озера.
У Києві на проспекті Бандери помітили незвичайного пішохода, який порушував правила дорожнього руху.
Водії зняли на відео 31 січня, як жвавим проспектом неквапливо прогулюється гусак, повідомляє Київ Оперативний у Facebook.
"Друзі-водії! Будьте уважні та обережні, серед учасників дорожнього руху новенькі та не дуже досвідчені", - йдеться в описі до відео.
Найімовірніше, птах прилетів на жваву магістраль з довколишнього озера. Своїм візитом гусак дуже порадував інших учасників руху.
Всі машини пригальмовували і пропускали крилатого пішохода, поки той не дістався до потрібної йому сторони проспекту.
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