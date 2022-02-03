Нова пошта змінила умови відправки посилок: що відомо про нові тарифи

Нова Пошта змінює тариф / УНІАН

Компанія Нова Пошта прийняла рішення про зміну тарифікації окремих видів сервісу.

Як йдеться в повідомленні прес-служби компанії, зміни стосуються тарифу на додаткове місце в одній накладній.

Зниження тарифів Нової Пошти

З 1 лютого Нова пошта знижує тариф на додаткове місце в одній накладній.

Тепер для відправок встановлені наступні доплати:

до 2 кг - 10 грн (замість 30 грн):

до 10 кг - 30 грн (замість 50 грн);

до 30 кг - 70 грн.

Зміна тарифікації на додаткове місце в накладній

У компанії розповіли, що дане рішення було прийнято після отримання зворотного зв'язку від клієнтів після зміни з початку року підходу до тарифікації на кожне додаткове місце в одній накладній.

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Згідно з ним, оцінюється кожна посилка за окремим тарифом: відправлення, що має максимальну вагу – за базовим, решта – за зниженим.

"Таке рішення прийнято, щоб клієнти могли об'єднувати свої посилки групуванням в коробки більшого розміру або палети для оптимізації витрат на доставку. Однак зворотній зв'язок, отриманий від клієнтів, показав, що не у всіх випадках є така можливість через індивідуальність бізнес-процесів", - зазначили в компанії.

читайте такожНова пошта змінила умови доставки: що потрібно знати про нові тарифи

Раніше Нова пошта прийняла рішення ввести акційний тариф, яким зможуть скористатися клієнти в Україні.

Нова пошта ввела акційний тариф на доставку посилок в поштомати.

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