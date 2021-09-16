Нова напасть: Волинь атакують небезпечні метелики, в регіоні ввели карантин

Білий Американський метелик / karantin.te.ua

В Україні нова навала небезпечних комах. У Луцькому районі Волинської області через навалу білого американського метелика влада вже ввела карантин у 35 населених пунктах.

Як повідомили у Луцькій районній раді, шкідник з'явився в цій місцевості ще у 2019 році. Торік карантин ввели у 4 селах Боратинської громади. Однак через те, що білий американський метелик не має природних ворогів і стрімкими темпами поширюється регіоном, карантин вже діє в 35 населених пунктах.

За словами, начальниці відділу карантину рослин Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області Ірини Хайдукової, шкідник дуже небезпечний. За ніч він здатний вщент знищити дерево. А в цілому метелик загрожує 300 видам рослин.

"Люди лягають спати, а вранці застають повністю обплетене павутиною дерево. За два таких пошкодження дерево гине. Це дуже страшний карантинний організм. Найбільш страждають власники прибудинкових територій. Вражає метелик паркові та придорожні зони", - розповіла Хайдукова.

Фахівці рекомендують: виявивши павутинне гніздо на дереві, негайно його спалити, а дерево обробити пестицидами, хоча б препаратами для колорадського жука.

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Раніше Главред писав, що Україна терпить нову напасть. Шершні активно селяться в людських дворах, церквах і квартирах. Найбільше страждають жителі Рівненської області. Там рятувальники не встигають ліквідувати небезпечних комах.

Чому атакують Шершні

Біологи припускають, що комахи могли активізуватися через спекотне літо.

"Якщо підвищена температура, така комаха краще себе почуває, краще розмножується, краще харчується. Витривалість личинок збільшується", - кажуть експерти.

Також цьому посприяли:

вирубка лісів,

вирубка чагарників,

ліквідація старих дерев повалених.

Все це - будинок шершнів. Коли таких локацій немає - вони і летять до людей.