Ноїв ковчег в Україні: соцмережі вибухнули мемами про Моршин, у якому майже не хворіють на ковід

Соцмережі жартують про повністю вакцинованого Моршина / Твіттер Petronium

У більшості міст України наразі складна ситуація з коронавірусом: захворюваність зростає, а медиків та місць у лікарнях не вистачає. Проте у Моршині, що на Львівщині, все інакше. Там тільки 22 хворих. До того ж вони спокійно лікуються вдома.

Навесні в курортному Моршині провели експеримент – пілотний проєкт з масової вакцинації населення проти коронавірусної хвороби. Нині майже 75% жителів (там проживає близько 6 тис. осіб) міста отримали щеплення проти COVID-19.

До масового поширення штаму Дельта в Моршині взагалі майже не було хворих. Поки немає жодного госпіталізованого.

Враховуючи оголошену статистику, соцмережі"вибухнули" різноманітними мемами, жартами та припущеннями стосовно ситуації в Моршині. Переважно, реакція людей свідчить про вдалий експеримент МОЗ. І все це відбилося у творчості користувачів соцмереж.

Шлях до Моршина / Фото з Фейсбуку "Баба і кіт"

Люди вже збирають речі / Фото з Фейсбуку Романа Цимбалюка

Все-в Моршин / Фото з Твіттера Petronium

Фото з Фейсбуку "ми не святкували"

Користувачі мережі порівнюють Моршин із неприступною фортецею для коронавірусу. Пишуть, що у містечко веде справжню битву проти пліток і фейків стосовно вакцинації.

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Також переживають, "як антивакцинатори могли втратити Моршин".

Занепокоєння "антивакцинаторів" / Фото "Останній капіталіст"

Фото з Твіттера Fox sans frontieres

Як Моршин бореться з фейками / Фото з Фейсбуку Саші Подуфалова

Жителі Моршина / Фото з Фейсбуку

Моршинські вакцини / Фото "Мемаграм"

У МОЗ вкотре наголошують, що вакцинація – найкращий захист від коронавірусу. Річ у тому, що вакциновані мають найменше ризиків тяжкого перебігу хвороби.

Наразі в Україні прищепили 9 363 493 особи, з них: отримали одну дозу – 9 363 491; повністю імунізовані – 7 138 082.