Потужний удар по коронавірусу: у Моршині немає пацієнтів з COVID-19 у лікарнях

У Моршині масово прищепили городян від коронавірусу / УНІАН

У курортному Моршині Львівської області немає жодного госпіталізованого пацієнта з коронавірусом.

Місто взяло участь в експерименті Міністерства охорони здоров'я з масової вакцинації, розповів УНІАН міський голова Моршина Руслан Ільницький.

За його словами, експеримент з вакцинації, що проводився в місті, вдався на 100%. Влітку в місті не було зафіксовано жодного хворого COVID-19.

"З початком чергової хвилі захворюваності була госпіталізована тільки одна 80-річна бабуся, але вона мала щеплення і перенесла хворобу в легкій формі, лише тиждень перебувала в лікарні. Зараз в місті ми маємо 22 людини, які хворіють коронавірусом, але всі вони лікуються вдома, амбулаторно, ніхто не госпіталізований", - розповів Ільницький.

За його словами, станом на 26 жовтня в Моршині двома дозами вакциновано 74% дорослого населення, однією – 75%.

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"У нас працюють всі санаторії, є відпочиваючі, працівники санаторіїв вакциновані на 100%. А приймаємо людей тільки тих, хто має сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест", - зазначив міський голова.

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Раніше повідомлялося про те, що в Україні третя хвиля COVID-19 перевершила континентальні максимуми за всю історію пандемії, заявив керівник Центру економіки охорони Здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганіченко.

Згідно з даними на ранок вівторка, 26 жовтня, коронавірус в Україні діагностували у 19 120 осіб. З них 1214 дітей та 338 медичних працівників. Загинули 734 людини, що стало новим антирекордом смертності від коронавірусної інфекції.