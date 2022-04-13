Вночі ворожі танки горять краще: ЗСУ "відмінусувала" техніку РФ і показали це на відео

Українські військові "підсмажили" російський танк/ Скрін з відео

Бійці Збройних сил України знищили ворожий танк і показали момент ліквідації на відео. Ворожа техніка після прицільного влучання спалахнула і згоріла.

Відповідне відео оприлюднила Служба зв'язків з громадськістю 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка у Facebook. При цьому в Міноборони, коментуючи такий відеозапис, зазначили, що російські танки вночі горять ще краще.

"Україна – містична та загадкова країна. Вночі танки російських окупантів горять ще краще", – написали в Міноборони у Facebook.

На відео видно, як українські бійці спочатку підбивають, а другим влучним пострілом вщент знищують танк російських загарбників. Уже вранці українські воїни зафіксували результат своєї роботи – уламки згораного ворожого танка стоять у полі.

Раніше повідомлялося, що захисники України захопили у бою російський танк Т-80. Тепер важка техніка окупантів буде використана проти них же ж самих.

Нагадаємо, українські Повітряні сили у вівторок, 12 квітня, збили російський штурмовик Су-25. Цей літак окупантів поповнив список ліквідованих російських повітряних цілей і став ювілейним – 300-м.

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