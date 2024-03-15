Вночі в Україні лунали вибухи: що відомо про наслідки атаки дронів

Ворожі дрони залетіли через Вінницьку область у Житомирську та Хмельницьку. Пізніше вони змінили вектор руху і попрямували до Старокостянтинова.

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Вночі РФ атакувала Україну дронами / Колаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

У ніч на 15 березня російські окупанти атакували Україну дронами "Шахед". У низці регіонів оголошували повітряну тривогу.

Атака на Хмельниччину

Як повідомляє Хмельницька ОВА, у регіоні сили ППО збили ворожі безпілотники. Постраждалих і руйнувань не зафіксовано.

"Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, наші сили ППО збили 2 БпЛА типу "Shahed". Постраждалих чи руйнувань немає", - йдеться у повідомленні.

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Тривога в Хмельницькій області тривала близько двох годин, було чути звуки вибухів.

У Повітряних силах повідомляли, що ворожі дрони залетіли через Вінницьку область у Житомирську та Хмельницьку. Пізніше над Тернопільською областю БПЛА змінили вектор руху і попрямували до Старокостянтинова.

Атака дронів на Київщину

Крім того, повітряна тривога оголошувалася і на Київщині. Військові закликали не нехтувати правилами безпеки, залишатися в укриттях, не фотографувати і не знімати роботу захисників.

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що на території регіону зафіксовано рух ворожих дронів. Працювали сили протиповітряної оборони України.

У Києві було чути звуки вибухів. Голова КМВА Сергій Попко уточнив, що сили ППО працюють в околицях столиці.

Вранці 15 березня Попко повідомив, що до Києва ворожі дрони заходили з північного напрямку. Повітряна тривога у столиці тривала близько години.

"Силами та засобами протиповітряної оборони всі БПЛА "Shahed" противника, які прямували на Київ - приблизно півтора десятки - були вражені ще на підступах до міста", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, у столиці обійшлося без жертв і руйнувань.

​Що відомо про дрони "Шахед" / Інфографіка: Главред ​

Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомили, що вночі російські окупанти атакували Україну, застосувавши 27 БпЛА типу Shahed. Силами і засобами протиповітряної оборони України всі ударні дрони були знищені.

У Повітряних силах повідомили, що в ніч на 15 березня 2024 року російські окупанти вдарили 7 зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківській та Донецькій областях, однією керованою авіаційною ракетою Х-59 по Полтавщині та 27 ударними БПЛА типу "Shahed" .

До відбиття повітряного нападу залучалися зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби.

Внаслідок бойової роботи збито 27 "шахедів" у межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та областей.

Знищено 27 ударних БПЛА типу "Shahed" / t.me/kpszsu

Атаки дронів РФ

Як повідомляв Главред, пізно ввечері 14 березня у Вінницькій області пролунали потужні вибухи. Один із безпілотників вдарив по житловому будинку, там спалахнула дуже сильна пожежа.

Унаслідок атаки російського безпілотника постраждали щонайменше 4 людини, їх госпіталізували. Відомо також про одного загиблого.

Нагадаємо, у ніч на 11 березня російські окупанти атакували Харків "Шахедами". Один із дронів-камікадзе вдарив по об'єкту цивільної інфраструктури. Пошкоджено житлові будинки. Обійшлося без жертв.

7 березня російські окупанти також атакували Харківську область. Росіяни вдарили із систем реактивного залпового вогню по Куп'янську. Через російську атаку пошкоджено житлові будинки.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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