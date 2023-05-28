"Треба ворогу віддячити": у ЗСУ відповіли на зухвалу атаку окупантів на Київ

Російські окупанти не просто в черговий раз атакували Україну з повітря, але запустили рекордну кількість дронів-камікадзе в День міста Києва.

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Юрій Гнат прокоментував атаку дронів на Київ 28 травня / Колаж: Главред, фото: armyinform.com.ua, ДСНС

У ніч на 28 травня російські окупанти запустили по Україні рекордну кількість іранських дронів-камікадзе - всього 54 БПЛА. З них 52 "шахеда" були збиті сыламы ППО України. Нічну атаку прокоментував речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, більшість дронів загарбники направили на Київ. Сьогодні столиця України відзначає День міста.

"Бачимо не просто чергову нічну атаку окупантів, а рекордну кількість БПЛА. Сьогодні застосовано 54 ударних дрона. 52 з них були знищені протиповітряною обороною. Атакували в основному Київщину. Сьогодні відзначають День міста кияни, можливо, таким чином ворог намагався "привітати" киян. 52 з 54 БПЛА знищені, переважна більшість – саме в Київській області особовим складом Повітряного командування "Центр", – розповів Ігнат.

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Під прицілом ворожих дронів традиційно перебували військові та інфраструктурні об'єкти, проте завдяки професійності українських воїнів значним руйнуванням вдалося запобігти.

Ігнат підкреслив, що "подарунки" від ворога українці прийняли, зараз же готують "подяку".

"Як сказав командувач Повітряними силами: подарунки прийняті, залишилися лише уламки від них. Треба ворога чимось теж, напевно, віддячити за таку зухвалу атаку на нашу столицю", – додав представник ПС ЗСУ.

Атака дронів 28 травня

У ніч на 28 травня в Києві гриміли вибухи - російські окупанти атакували столицю України дронами-камікадзе. Атака здійснювалася в кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад 5 годин.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що ворог атакував Україну з північного напрямку – Брянська область, і південного – Краснодарський край.

В цілому, зафіксовані пуски рекордної кількості дронів-камікадзе - всього їх було 54. В результаті успішної бойової роботи знищено 52 "шахеда".

За даними Нацполіції, внаслідок атаки загинув 41-річний чоловік, уродженець Чернігівщини. Ще одна жінка і чоловік отримали поранення, вони госпіталізовані.

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