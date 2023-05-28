УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Треба ворогу віддячити": у ЗСУ відповіли на зухвалу атаку окупантів на Київ

Анна Ярославська
28 травня 2023, 12:34 оновлено 28 травня, 12:40
430
Російські окупанти не просто в черговий раз атакували Україну з повітря, але запустили рекордну кількість дронів-камікадзе в День міста Києва.
Юрій Гнат, атака дронів
Юрій Гнат прокоментував атаку дронів на Київ 28 травня / Колаж: Главред, фото: armyinform.com.ua, ДСНС

У ніч на 28 травня російські окупанти запустили по Україні рекордну кількість іранських дронів-камікадзе - всього 54 БПЛА. З них 52 "шахеда" були збиті сыламы ППО України. Нічну атаку прокоментував речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, більшість дронів загарбники направили на Київ. Сьогодні столиця України відзначає День міста.

"Бачимо не просто чергову нічну атаку окупантів, а рекордну кількість БПЛА. Сьогодні застосовано 54 ударних дрона. 52 з них були знищені протиповітряною обороною. Атакували в основному Київщину. Сьогодні відзначають День міста кияни, можливо, таким чином ворог намагався "привітати" киян. 52 з 54 БПЛА знищені, переважна більшість – саме в Київській області особовим складом Повітряного командування "Центр", – розповів Ігнат.

відео дня

Під прицілом ворожих дронів традиційно перебували військові та інфраструктурні об'єкти, проте завдяки професійності українських воїнів значним руйнуванням вдалося запобігти.

Ігнат підкреслив, що "подарунки" від ворога українці прийняли, зараз же готують "подяку".

"Як сказав командувач Повітряними силами: подарунки прийняті, залишилися лише уламки від них. Треба ворога чимось теж, напевно, віддячити за таку зухвалу атаку на нашу столицю", – додав представник ПС ЗСУ.

Атака дронів 28 травня

У ніч на 28 травня в Києві гриміли вибухи - російські окупанти атакували столицю України дронами-камікадзе. Атака здійснювалася в кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад 5 годин.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що ворог атакував Україну з північного напрямку – Брянська область, і південного – Краснодарський край.

В цілому, зафіксовані пуски рекордної кількості дронів-камікадзе - всього їх було 54. В результаті успішної бойової роботи знищено 52 "шахеда".

За даними Нацполіції, внаслідок атаки загинув 41-річний чоловік, уродженець Чернігівщини. Ще одна жінка і чоловік отримали поранення, вони госпіталізовані.

Інші новини:

новини Києва війна в Україні дрони новини України війна Росії та України Юрій Ігнат
Реклама

Головне за день

Вирішальний день: у Туреччині розпочався другий тур президентських виборів

Вирішальний день: у Туреччині розпочався другий тур президентських виборів

11:21 Світ
Атака дронів на Київ 28 травня: загинув 41-річний чоловік, двоє поранених

Атака дронів на Київ 28 травня: загинув 41-річний чоловік, двоє поранених

11:04 Україна
Ракетний удар по Дніпру: відома доля трьох зниклих безвісти людей

Ракетний удар по Дніпру: відома доля трьох зниклих безвісти людей

10:43 Україна
Всі головні новини

Останні новини

13:49

"Бавовна" в Росії: дрони втретє атакували нафтозавод поблизу Кримського моста

13:03

Це не землетрус в Україні: сейсмологи розповіли, що сталося вночі 28 травняВідео

13:02

"Із ракетами складно, то б'ють "шахедами": у ЗСУ розповіли про атаку на КиївВідео

12:40

Ледве тупцяла: Алла Пугачова засвітилася на концерті МакаревичаВідео

12:34

"Треба ворогу віддячити": у ЗСУ відповіли на зухвалу атаку окупантів на Київ

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:21

Вони виявилися щасливчиками: 3 знака зодіаку виконають всі свої бажання в червні 2023Відео

12:14

Перекис водню - "вбивця" чорної цвілі: як її використовувати

11:55

Хитромудра головоломка: потрібно знайти 7 предметів в аеропорту за 35 секунд

11:42

Гороскоп на завтра 29 травня 2023: Овнам - гроші, Рибам - фінансова проблемаВідео

Реклама
11:21

Вирішальний день: у Туреччині розпочався другий тур президентських виборів

11:19

Даремно не готували так раніше: ульотні сирні пиріжки з 3 інгредієнтів за 5 хвилин - рецептВідео

11:04

Атака дронів на Київ 28 травня: загинув 41-річний чоловік, двоє пораненихФото

10:50

Гороскоп на тиждень 29 травня - 4 червня: Козерогам - час змін, Овнам - грошіВідео

10:43

Ракетний удар по Дніпру: відома доля трьох зниклих безвісти людейВідео

10:19

"М'ясні штурми": росіяни кинули в бій нову ПВК "Шторм Z"

10:15

У Конгресі США намагаються прискорити постачання Україні "зброї для перемоги"

10:06

"Будинок ходуном ходить": у Києві під час масової атаки РФ стався землетрусВідео

09:15

3 ефективні способи позбутися запаху перегару з рота

09:07

РФ стягує в Бахмут бойовиків "ДНР", а на фланги перекидає десантників - ISW

09:03

Путін наказав негайно посилити охорону кордонів Росії - ReutersВідео

Реклама
08:35

Чому Китай почав нервувати?Погляд

08:14

Нічна атака дронів на Україну: сили ППО знищили 52 "шахеда" з 54

07:31

У Києві всю ніч лунали вибухи: ППО збила понад 40 ворожих дронів, є жертви

06:49

Чому "вагнерівці" зібралися виходити з БахмутаПогляд

05:26

Україна повинна стати членом ЄС і НАТО - Каллас

04:00

Яке сьогодні свято: чому 28 травня особливий день для України і кого вітати

03:00

ЗСУ "відріжуть" росіян: експерт назвав терміни оточення окупантів у Бахмуті

02:05

Військовий експерт пояснив, від чого залежить успішна боротьба ЗСУ з окупантамиВідео

01:35

Жданов сказав, чому Путіну вигідні чвари між Пригожиним, Шойгу і Герасимовим

00:51

Що ніколи не робили 28 травня, щоб весь рік не страждати: прикмети і заборониВідео

27 травня, субота
23:45

Лукашенка госпіталізували в критичному стані, він нетранспортабельний - опозиціонерВідео

23:01

Вбивча аварія в Києві: суддю Тандира відправили під вартуВідео

22:30

"Через 12 днів буду в Києві": Пригожин розмріявся про взяття столиціВідео

21:46

"Брехливі заяви": в Ірані закотили істерику через жорстке звернення Зеленського

21:37

"У чому?": суддя Тандир хапався за серце і не визнав провину у вбивстві нацгвардійцяВідео

20:56

У Гундяєва "благословили" контрнаступ ЗСУ і показали звернення Залужного

20:38

"Всі плакали, коли її знайшли": у поліції назвали дивом порятунок 2-річної ВіолеттиВідео

20:07

Скандальний Анатолій Тимощук підробляв документи заради румунського паспорта - ЗМІВідео

19:58

Ви будете здивовані: що таке "жирандоль" - урок української від АвраменкаВідео

19:38

Бунти в "ЛДНР": Бойові зеки розстрілюють вертухаїв і зі зброєю біжать у РФ

Реклама
19:37

Долар скакне до 44 грн: експерт озвучив песимістичний прогноз курсу валютВідео

19:09

"Деякі процеси відбуваються": у Зеленського розповіли про контрнаступ ЗСУ

18:45

Зірка "Сватів" розповіла, як на її автомобіль напали чоловіки

18:34

У окупантів "дуже багато 200-х": у Бердянську нові прильоти по позиціях РФ

18:24

Питання закрите: Кулеба прямо сказав, чи хотів Китай віддати РФ українські територіїВідео

18:09

Подорожчає на 30%: ЗМІ розповіли, як сильно планується підняти тариф на воду

18:06

Любовний гороскоп на тиждень 29 травня - 4 червня: Овнам - ідилія, Близнюкам - шансВідео

17:58

Гороскоп Таро на тиждень 29 травня - 4 червня: Овнам - плани, Близнюкам - відпочинокВідео

17:49

Складніше, ніж здається: лише люди з високим рівнем IQ швидко знайдуть порожній годинник

17:37

Проти 220 російських та білоруських компаній Зеленський ввів нові санкції

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода весна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти