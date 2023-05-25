Вночі РФ атакувала Київ дронами-камікадзе: що відомо

Атака була масованою. Всього було кілька хвиль, з інтервалами між групами атакуючих дронів.

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Повітряна тривога в Києві тривала понад три години / Фото УНІАН

У ніч на 25 травня російські окупанти в 12-й раз атакували столицю України з повітря. Вони намагалися вдарити по Києву дронами-каміказде типу Shahed, але сили ППО знищили всі ворожі повітряні цілі. Повітряна тривога тривала понад три години.

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, атака була масованою. Всього було кілька хвиль, з інтервалами між групами атакуючих дронів.

"Так армія кремля намагається досягти поставлених цілей, зокрема і виснажити нашу ППО (...) Всі виявлені повітряні цілі, що рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобами нашої протиповітряної оборони. Удари по Києву не допущені", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

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Вибухи в Харкові

Крім того, в ніч на 25 травня російські окупанти в черговий раз обстріляли місто Харків і область.

Голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов закликав місцевих житлів не ігнорувати сигнали тривоги.

Поки що деталі нічної атаки окупантів не уточнюються.

Повітряні атаки РФ на Україну

20 травня в Києві оголошувалася повітряна тривога через атаку російських окупантів іранськими безпілотниками типу Shahed.

У місті пролунала серія гучних вибухів, внаслідок падіння уламків БПЛА були руйнування.

Всі виявлені повітряні цілі були знищені силами й засобам нашої ППО. При цьому інформації про постраждалих не надходило, розповіли в КМВА.

У ніч на 19 травня російські окупанти вдесяте з початку травня атакували з повітря Київ, застосувавши іранські дрони-камікадзе типу Shahed. Ураїнські системи протиповітряної оборони знищили всі ворожі повітряні цілі.

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