Вночі РФ атакувала Київ дронами-камікадзе: що відомо

У ніч на 25 травня російські окупанти в 12-й раз атакували столицю України з повітря. Вони намагалися вдарити по Києву дронами-каміказде типу Shahed, але сили ППО знищили всі ворожі повітряні цілі. Повітряна тривога тривала понад три години.
Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, атака була масованою. Всього було кілька хвиль, з інтервалами між групами атакуючих дронів.
"Так армія кремля намагається досягти поставлених цілей, зокрема і виснажити нашу ППО (...) Всі виявлені повітряні цілі, що рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобами нашої протиповітряної оборони. Удари по Києву не допущені", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Вибухи в Харкові
Крім того, в ніч на 25 травня російські окупанти в черговий раз обстріляли місто Харків і область.
Голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов закликав місцевих житлів не ігнорувати сигнали тривоги.
Поки що деталі нічної атаки окупантів не уточнюються.
Повітряні атаки РФ на Україну
20 травня в Києві оголошувалася повітряна тривога через атаку російських окупантів іранськими безпілотниками типу Shahed.
У місті пролунала серія гучних вибухів, внаслідок падіння уламків БПЛА були руйнування.
Всі виявлені повітряні цілі були знищені силами й засобам нашої ППО. При цьому інформації про постраждалих не надходило, розповіли в КМВА.
У ніч на 19 травня російські окупанти вдесяте з початку травня атакували з повітря Київ, застосувавши іранські дрони-камікадзе типу Shahed. Ураїнські системи протиповітряної оборони знищили всі ворожі повітряні цілі.
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