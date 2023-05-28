'Із ракетами складно, то б'ють 'шахедами': у ЗСУ розповіли про атаку на Київ

Росіяни відчувають нестачу ракет, тому намагаються їх економити.

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Цієї ночі, 28 травня, країна-агресорка Росія запустила по Україні 54 ударні дрони-камікадзе Shahed-136. Використання такої масованої кількості БПЛА може свідчити про постачання Іраном нової партії "Шахедів".

Росіяни відчувають нестачу ракет, тому намагаються їх економити, про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Перед нічною атакою ворог навіть завів ракетоносій у Чорному морі до пункту базування, зазначила речниця Сил оборони півдня.

"Це говорить про те, що з ракетами у них поки що складно. Але цілком імовірно, що саме за допомогою "Шахедів" намагалися помітити для себе напрямок і для наступних атак. Нагадаю, вони продовжують шукати системи ППО і планують їхнє знищення", - додала Гуменюк.

Дивіться відео про масову атаку "шахедами" на Київ:

Масована ракетна атака на Україну

Нагадаємо, що сьогодні у Києві всю ніч лунали вибухи. Київ пережив наймасовішу з початку повномасштабного вторгнення РФ атаку дронами. ППО збила понад 40 ворожих дронів.

Сили ППО знищили 52 "шахеда" з 54. Ворог атакував Україну з північного напрямку - Брянська область, і південного - Краснодарський край. Було випущено рекордну кількість дронів.

Кількість жертв від ракетного удару по лікарні Дніпра зросла до чотирьох. Три людини, які вважалися зниклими безвісти після ракетного удару російських окупантів по Дніпру 26 травня, загинули.

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