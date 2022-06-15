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Вночі окупанти накрили "Ураганами" місто на Дніпропетровщині: є загиблі

15 червня 2022, 07:15

Перші наслідки ворожого обстрілу усунено, подальші роботи продовжать вранці 15 червня.

РСЗВ Ураган
Росіяни обстріляли з Ураганів місто Апостолове / Фото oruzhie.info

У ніч на 15 червня окупанти обстріляли місто Апостолове Дніпропетровської області з реактивних систем залпового вогню Ураган.Загинули щонайменше чотири людини, повідомив мер міста Андрій Оса в Telegram.

"Понад три години тому Апостолове обстріляли з ворожих "Ураганів". Є четверо загиблих", - написав він.

За словами Оси, перші наслідки обстрілу були усунені, подальші роботи спецслужби продовжать вранці 15 червня.

Як повідомляв Главред, у вівторок, 14 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по низці регіонів України. Зокрема, пролунали вибухи у Хмельницькій, Львівській та Київській областях.

Вранці 14 червня в Одесі прогримів вибух. Перед цим у місті та області оголосили повітряну тривогу.

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