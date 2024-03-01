Вночі на Полтавщині стався землетрус: що відомо

Вночі 1 березня у Решетилівському районі Полтавської області стався землетрус магнітудою 3,6 бала. За класифікацією землетрусів він відноситься до ледь відчутних.
Як повідомляє сайт Головного центру спеціального контролю, епіцентр землетрусу знаходиться на захід від міста Полтава на глибині 10 км.
Поштовхи були зафіксовані о 2:22 за київським часом.
Коливання могли відчувати лише окремі люди, які перебували в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.
Землетруси в Україні
У деяких регіонах України періодично відбуваються землетруси, як правило, з дуже невеликою магнітудою.
На Закарпатті ввечері 9 жовтня 2023 року було зафіксовано землетрус силою 4,5-5 балів. Про поштовхи повідомляли і у Львівській області. Епіцентр землетрусу магнітудою 5,0 знаходиться в Словаччині - в 15 км від міста Стропков. Постраждали також Угорщина та Румунія.
У червні минулого року у Криму також стався землетрус. Джерело землетрусу було в північній частині Чорного моря, 50 кілометрів на південь від узбережжя півострова Крим, на глибині 10 кілометрів. Магнітуда - 4,8.
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