Україну накрила 4-денна магнітна буря, її потужність злетіла до майже 6-ти балів

Магнітна буря почалася 25 лютого. Очікується, що 29 лютого її потужність опуститься до мінімуму.

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В Україні сильно збільшилася сила магнітної бурі / фото: pixabay

Україну накрила затяжна магнітна буря. Вона значно посилилася. Про це повідомляє meteoagent.

25 лютого Україну накрив відразу 4-бальний геомагнітний шторм. На такому ж рівні магнітна буря протрималася і на наступний день.

27 лютого потужність бурі різко зросла до майже 6-ти балів. Очікується, що наступного дня сила геомагнітного шторму зменшиться до 3-х балів, після чого опуститься до мінімуму.

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В Україні сильно збільшилася сила магнітної бурі / фото: meteoagent

За даними meteoprog, 28 лютого можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 50%. Імовірність спалахів класу Х становить 10%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 62 сонячних плями.

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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