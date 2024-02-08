Відчує і Європа: через війну Україні загрожує грізна стихія - кліматолог

Війна в Україні серйозно впливає на клімат. Насамперед зміни торкнуться південних і східних регіонів країни. Крім того, кліматичні наслідки воєнних дій відчує і Європа.
Як розповіла кліматолог Віра Балабух в інтерв'ю РБК-Україна, на зміну клімату в Україні вплине руйнування російськими окупантами Каховської ГЕС і втрата Каховського водосховища.
"Це призведе до зростання континентальності клімату, підвищення температури повітря навесні та в першу половину літа, і, як наслідок, до зміщення початку теплого періоду, літа, періодів вегетації й активної вегетації, їхнього теплозабезпечення, зміниться і тривалість цих періодів", - пояснила фахівець.
Крім того, за її словами, суттєво може змінитися і режим зволоження. Найбільші зміни ймовірні у весняно-літній сезон.
"Підвищення температури повітря та збільшення дефіциту вологи, на які накладаються і глобальні зміни клімату, можуть призвести до збільшення посушливості та опустелювання значних територій регіону. Збільшиться ризик виникнення пилових бур, суховіїв, надзвичайної пожежної небезпеки", - попередила Балабух.
За словами фахівця, на клімат суттєво впливають і зелені насадження. Вони змінюють температурний режим, режим зволоження, зменшують концентрацію CO2 в атмосфері. У степовій частині України виконують захисну функцію - захищають поля та населені пункти від пилових бур.
"Понад 30 років на цій території не спостерігалося сильних пилових бур. Зараз бойові дії ведуться в лісових смугах і лісах, які були посаджені в цих регіонах. Значна частина з них уже знищена і буде знищуватися далі. Можна спрогнозувати, що ще одним із наслідків війни в Україні буде збільшення повторюваності та інтенсивності пилових бур, які відчує і Європа", - резюмувала Балабух.
Як повідомляв Главред, раніше кліматолог Віра Балабух розповіла про небезпеку у 2024 році. За її словами, екстремальних погодних умов у нас може бути більше і в наступні роки.
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