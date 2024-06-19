Нічна атака РФ по Україні: скільки дронів вдалось збити ЗСУ – деталі роботи ППО

У ніч проти середи, 19 червня, країна-агресор Росія запустила по Україні 21 ударний БПЛА типу Shahed-131/136. ППО знищила 19 дронів. Про це заявив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram.
Повідомляється, що дрони-камікадзе противник запускав по Україні із напрямків російського Приморсько-Ахтарська та з мису Чауда в окупованому Криму.
Генерал наголосив, що ворожі повітряні цілі збивали над територією шести областей, а саме:
- у Херсонській;
- Миколаївській;
- Дніпропетровській;
- Кіровоградській;
- Хмельницькій;
- Львівській.
В результаті бойової роботи було збито 19 ворожих ударних БПЛА типу "Shahed".
"Відбивали повітряний напад винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - підкреслив Микола Олещук.
Хто такий Микола Олещук
Микола Миколайович Олещук (нар. 25 травня 1972, м. Луцьк) — український воєначальник, генерал-лейтенант. Командувач Повітряних сил Збройних сил України (від 9 серпня 2021). Має звання Героя України, пише Вікіпедія.
Неодноразово залучався до виконання бойових (службових) завдань у складі сил та засобів антитерористичної операції та операції об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей.
Під час повномасштабного російського вторгнення генерал-лейтенант Микола Олещук організував ефективну протиповітряну оборону Києва, Одеси, Львова, Дніпра тощо. Завдяки рішенням генерал-лейтенанта вдалося вивести з-під удару літаки бригад тактичної та транспортної авіації, провести успішне застосування авіації, зенітних ракетних військ та не допущено панування ворожих літаків у повітрі.
Атака РФ по Україні - що відомо
Нагадаємо, у ніч на 19 червня російська окупаційна армія атакувала Україну дронами-камікадзе "Шахед". Під удар потрапила Львівська область.
Армія країни-агресорки Росії застосовує на місяць 3200-3500 керованих авіабомб. Вони атакують цивільну інфраструктуру, щоб змусити людей боятися. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Крім того, російська армія може застосовувати вертольоти під час масованих атак по Україні, каже Олег Жданов.
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