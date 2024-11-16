Уламки дрона влучили в багатоповерхівку в Києві: подробиці

Під час атаки сили ППО знищили навколо Києва до десятка ворожих безпілотників.

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Уламки дрона влучили в багатоповерхівку в Києві/ колаж: Главред, фото: КМВА, depositphotos.com/ua

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РФ вночі атакувала Київ дронами

За ніч навколо столиці було знищено до десятка ворожих БПЛА

В Оболонському районі Києва уламки пошкодили багатоповерхівку

Російські окупанти у ніч на суботу, 16 листопада, атакували Київ дронами. Повітряна тривога в столиці тривала майже 3 години. Під час атаки уламки дрона пошкодили багатоповерхівку в Оболонському районі столиці.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Зазначається, що через падіння уламків безпілотника в одному з багатоповерхових житлових будинків були пошкоджені балкони в вікна.

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"Внаслідок повітряної атаки дронів Збройних сил рф в Оболонському районі столиці зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури. Через падіння уламків в багатоповерховому житловому будинку сталося пошкодження балконів та вікон. Інформації щодо ймовірної пожежі не надходило. Даних щодо постраждалих немає. Оперативне зведення оновлюється та уточнюється", – розповів начальник КМВА Сергій Попко.

Під час чергової атаки російських дронів на Київ повітряна тривога в столиці тривала майже 3 години. За цей час сили оборони виявили і знешкодили в повітряному просторі навколо міста до десятка ворожих безпілотників.

Що відомо про дрони "Шахед"/ Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 15 листопада РФ атакувала Одещину двома ракетами і 29 дронами. Протиповітряна оборона також працювала в Миколаївській, Кіровоградській та Тернопільській областях.

Після масованого удару по Одесі президент України Володимир Зеленський розповів, як зупинити російський терор. Зеленський відреагував на масовані обстріли військами РФ території різних областей України і наголосив на важливості удари по території Росії.

Раніше Business Insider повідомляв, що РФ готується атакувати іранськими ракетами Fath-360 та Ababil. Застосування Росією таких ракет може вивільнити російські ракети "Іскандер" із більшою дальністю, щоб завдавати ними додаткові удари по цілях у глибині України.

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