"Миколаївський напрямок йде": окупанти істерять через тотальну здачу позицій

Російські окупанти скаржаться на те, що їм доводиться відступати / Фото Telegram

Російські окупанти скаржаться на те, що на південному напрямку за наказом командування кидають свої позиції.

Перехоплення розповіді військового РФ про запланований відступ з Миколаївського напрямку і можливу передислокацію в Білорусь публікує Головне управління розвідки Міноборони.

"Наш напрямок Миколаївський вночі весь збирається і йде (нецензурно, - ред.) в Росію. Віддаємо всі позиції, все (нецензурно, - ред.). Я не вірив до останнього, поки не приїхав командир дивізіону підполковник і це не сказав. (нецензурно, - ред.) в усіх напрямках, (нецензурно, - ред.) в рот, нічого зробити не можемо. Але кажуть, заходити будемо через Білорусь, ми. Зараз ось зберуть всіх туди", - розповідає окупант.

При цьому рашист скаржиться, що на Миколаївському напрямку ЗСУ знищили дуже багато окупантів РФ.

"Тисячі людей віддали життя, щоб забрати цю територію. А за підсумком, (нецензурно, - ред.), віддаємо її так просто. Брате, ти б бачив, що тут відбувається. Це (нецензурно, - ред.), яке тут очко. (нецензурно, - ред.) все на світі, (нецензурно, - ред.). А далі че буде? Всю Росію віддамо?", - додав окупант.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у російських загарбників почалася справжня паніка після серії точних ударів ЗСУ.

Один з російських окупантів поскаржився свій дружині, що в результаті ударів ЗСУ знищена база з паливом і технікою.

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