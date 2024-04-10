Миколаїв - без світла: що відбувається

У Миколаївобленерго заявили про масштабне аварійне відключення електрики. Причини не уточнюють.

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У Миколаєві сталося масштабне аварійне відключення світла / Колаж: Главред, фото: pexels.com, ua.depositphotos.com

У середу, 10 квітня, у Миколаєві зафіксували масштабне аварійне відключення світла.

"Друзі, маємо масштабне аварійне відключення", - ідеться у повідомленні Миколаївобленерго.

У відомстві додали, що в тих будинках, де немає світла - це не годинні графіки відключення електрики.

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"Уже працюємо над перепідключенням споживачів. Вірте в енергетиків!" - додали у відомстві.

Дрони атакували об'єкт енергетики 10 квітня

Як повідомляв Главред, вночі 10 квітня ворог атакував південь України ударними дронами. Під прицілом агресора була енергетична інфраструктура.

У Миколаївській області ворог влучив по об'єкту енергетики. Спалахнула пожежа, пожежники її локалізували. Наслідки уточнюються. Люди не постраждали.

Уламки збитих дронів спричинили пожежу на рекреаційному об'єкті в прибережній смузі Очаківської громади. Вогонь ліквідовано, постраждалих немає.

"14 дронів було знищено під час бойової роботи сил протиповітряної оборони: 12 у Миколаївській області, 2 - в Одеській області", - ідеться у повідомленні Сил оборони Півдня.

Блекаут в Україні - чи є ризик відключення світла

Російські окупанти посилили атаки по об'єктах енергетики України, але тотального блекауту досягти не вдасться. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, всю генерацію, крім атомної, яка виробляє понад 50% електроенергії, Україна не втратить.

Колишній міністр енергетики Іван Плачков заявив, що влітку в Україні можуть бути аварійні відключення світла. Дефіцит фіксується вже зараз. За його словами, країна закуповує великий обсяг електроенергії в Євросоюзі, тому їй потрібні обладнання та кошти.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко також сказав в інтерв'ю Главреду, що влітку ситуація з електроенергією може бути ще гіршою, оскільки інфраструктура в цей період перевантажується.

Що таке блекаут Блекаут - це тоді, коли є критичне перевантаження і критичне розбіжність попиту електроенергії на її пропозицію, що забезпечується шляхом передачі її від об'єктів генерації до точок споживання. Вважається, що слово увійшло в мовний побут після аварії в США, яка в 1965 році знеструмила Нью-Йорк.

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