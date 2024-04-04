Обмеження почнуться у липні: експерт розкрив критичну ситуацію із енергетикою України

Олександр Харченко наголосив, що це стосується ситуації загалом по Україні, а не лише в окремих регіонах.

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Українська енергетика під загрозою масованих ударів / колаж: Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

У ГУР офіційно попередили українців про можливий повтор обстрілів енергетичної інфраструктури. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів в інтервʼю Главреду, що влітку ситуація з електроенергією може бути ще гіршою, бо інфраструктура у цей період так само перевантажується.

"У нас є два піки споживання електроенергії. Один, традиційний, взимку, а інший - влітку. Дійсно, в липні-серпні споживання електроенергії, м'яко кажучи, не менше, ніж взимку. Відповідно, враховуючи загальну ситуацію і той обсяг генерації, який постраждав, ми, скоріше за все, будемо мати проблеми з енергопостачанням. І, ймовірно, будемо мати певні обмеження вже в липні-серпні", - наголосив експерт.

Олександр Харченко наголосив, що це стосується ситуації загалом по Україні, а не лише в окремих регіонах.

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"Так, йдеться саме про загальноукраїнський рівень. Не буде такого, що всю країну відімкнули, але частково, у певних регіонах, цілком можуть початися обмеження постачання вже у липні", - додав він.

Хто такий Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

Обстріл енергетики України: що відомо

Нагадаємо, що в ГУР назвали ціль останніх ракетних ударів по Україні. Представник Головного управління розвідки наголосив, що Росія не досягає тих цілей, які перед собою ставить. Тому цивільне населення страждає від атак найбільше.

РФ масовано атакувала об'єкти енергетики. Як повідомили в Укренерго, у Дніпропетровській області застосовано аварійні відключення, у Харківській області - графіки погодинних відключень. Ціллю атаки дронами та ракетами були, зокрема, об’єкти генерації електроенергії.

Росія скинула бомби на ТЕС, кількість постраждалих енергетиків зросла до 9. В Офісі генпрокурора уточнили, що ТЕС розташована в Кураховому Донецької області. Зазначається, що серед постраждалих - дві жінки й сім чоловіків віком від 31 до 54 років. У них закриті черепно-мозкові травми, забої та струс головного мозку.

Ігор Терехов повідомив, що Росія знищила майже всю критичну інфраструктуру у Харкові. Щоб відбудувати все те, що зруйнувала Росія у Харкові, потрібно вже більше ніж 10 мільярдів доларів і кожного дня ця сума збільшується, повідомив мер міста. Введені графіки відключення світла - погодинні.

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