Зустріч Зеленського і Путіна: в ОАЕ розкрили сценарій підготовки і ймовірні терміни

Президент ОАЕ Мухаммад бін Заїд планує організувати зустріч лідерів України і РФ.

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В ОАЕ хочуть організувати зустріч Володимира Зеленського з Володимиром Путіним / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

В Об'єднаних Арабських Еміратах заявили про ініціативу організації зустрічі Президентів України і РФ Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.

Президент ОАЕ Мухаммад бін Заїд планує організувати зустріч лідерів України і РФ під час Конференції ООН зі зміни клімату, яка відбудеться 30 листопада 2023 року в Дубаї, пише L'Orient-Le Jour.

Відзначається, що ініціатива з організації зустрічі йде від прохання Папи Римського Франциска в координації з деякими європейськими державами. Мета організації зустрічі полягає в тому, щоб почати діалог, який в майбутньому зміг би покласти край війні.

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Видання також пише про те, що багато європейських країн продовжують контакт з Абу-Дабі, щоб підтримати ініціативу, оскільки ОАЕ може скористатися своїм геополітичним становищем, щоб домогтися припинення вогню на території України.

Підкреслюється, що ідея організації зустрічі виникла ще під час візитів Мухаммада Бін Заїда в Росію. Після чого Папа Франциск вітав цю ідею з великим ентузіазмом, тим більше, що він вже раніше співпрацював з ОАЕ.

Видання також посилається на слова неназваного європейського дипломата про те, що президент США Джо Байден також знає про ініціативу і привітав її, заявивши, що готовий надати всю необхідну допомогу для досягнення її цілей.

Ініціатива президента ОАЕ підтверджує намір країни позиціонувати себе як ключового посередника на міжнародній арені завдяки своїй дипломатичній спритності і здатності говорити з усіма гравцями, додають автори статті.

Раніше Зеленський назвав єдину умову для початку мирних переговорів з РФ. За його словами, українська сторона буде готова до переговорів після виходу ЗСУ на кордони 1991 року.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що країна-окупант Росія є абсолютно недоговірним суб'єктом світової політичної арени. Директор Кремля Володимир Путін слабкий, брехливий і не контролює ситуацію. Москва продовжує терористичні обстріли і не дотримується будь-яких досягнутих домовленостей.

Він написав чотири аргументи про те, Чому Україна не буде і не повинна вести переговори з Росією. Умов для діалогу на даний момент немає.

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