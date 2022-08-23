Зима в Україні буде важкою: НАТО просить надати більше зброї

НАТО / Reuters, УНІАН

Україну слід підтримувати у підготовці до опалювального сезону, адже зима буде важкою.

Як заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг під час саміту Кримської платформи, Росія веде війну на виснаження проти нашої держави.

Він зазначив, що НАТО допомагає Україні готуватися до опалювального сезону.

"Зима попереду, зима буде важкою, і ми бачимо тепер, що війна йде на виснаження. Це боротьба волі, боротьба логістики, тому ми повинні далі підтримувати Україну", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО також додав, що незалежна Україна - це запорука євроатлантичної безпеки.

Другий саміт Кримської платформи

У Києві 23 серпня проходить другий саміт Міжнародної Кримської платформи. Заходи вступним словом відкрив президент України Володимир Зеленський.

У саміті беруть участь 60 держав і міжнародних організацій. Близько 40 країн представлені на рівні президентів і глав урядів.

Саміт через війну в Україні проходить в онлайн-режимі. Однак деякі міжнародні лідери, серед яких президент Польщі Анджей Дуда, приїхали до Києва.

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