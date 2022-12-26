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"Нема сенсу жити": у Польщі українка кинулась під машину, дізнавшись про вбивство доньки окупантами

26 грудня 2022, 23:00
Бідолашна була у шоковому стані, коли дізналася про загибель єдиної доньки. Вона постійно виривалась та кричала.
отчаяние
Ілюстративне фото / ua.depositphotos.com

У Польщі врятували 42-річну українку, яка кинутися під колеса автомобіля. Жінка втратила сенс життя, коли дізналася, що росіяни вбили в Україні її 20-річну доньку. Про це пише Se.pl.

За даними польської поліції, під час патрулювання однієї з вулиць Варшави правоохоронці помітили жінку, яка намагалася кинутись під автомобілі. На щастя, водії та поліція зреагували вчасно. Патрульні увімкнули маяки, зупинили рух і підійшли до жінки, щоб допомогти. Проте бідолашна була у шоковому стані, вона постійно виривалась та кричала.

"Ми взяли її за руку і вивели з дороги, але вона весь час виривалася від нас. Коли я почув, як вона кричить українською, я одразу подумав, що її поведінка може бути пов’язана з війною. Я не помилився", - сказав інспектор Гжегож Піщек.

Поліція намагалась поспілкуватись із жінкою, проте вона була в шоковому стані та говорила лише українською. Тоді їй викликали медиків та перекладача. Після цього стало відомо, що 42-річна жінка – біженка з України. Вона дізналась, що росіяни вбили її 20-річну доньку та намагалась вчинити самогубство. Жінка переконувала, що тепер їй немає сенсу жити.

Раніше Главред повідомляв, що у селі Федорівка Лозівської громади Харківської області в результаті вибуху фрагмента російської ракети загинули подружжя з дитиною - 47-річний Олександр, його 35-річна вагітна дружина Юлія і 4-річна дочка Варвара.

Також повідомлялося, що 16 грудня Росія завдала ракетного удару по Кривому Розі. Унаслідок цього загинуло молоде подружжя – Люда і Саша, а їх старший син став сиротою. Молодшого, півторарічного, шукали під завалами з самого ранку і знайшли після півночі 17 грудня мертвим. Старший брат малюка, який був у бабусі, залишився сиротою.

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