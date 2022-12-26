"Нема сенсу жити": у Польщі українка кинулась під машину, дізнавшись про вбивство доньки окупантами

Бідолашна була у шоковому стані, коли дізналася про загибель єдиної доньки. Вона постійно виривалась та кричала.

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У Польщі врятували 42-річну українку, яка кинутися під колеса автомобіля. Жінка втратила сенс життя, коли дізналася, що росіяни вбили в Україні її 20-річну доньку. Про це пише Se.pl.

За даними польської поліції, під час патрулювання однієї з вулиць Варшави правоохоронці помітили жінку, яка намагалася кинутись під автомобілі. На щастя, водії та поліція зреагували вчасно. Патрульні увімкнули маяки, зупинили рух і підійшли до жінки, щоб допомогти. Проте бідолашна була у шоковому стані, вона постійно виривалась та кричала.

"Ми взяли її за руку і вивели з дороги, але вона весь час виривалася від нас. Коли я почув, як вона кричить українською, я одразу подумав, що її поведінка може бути пов’язана з війною. Я не помилився", - сказав інспектор Гжегож Піщек.

Поліція намагалась поспілкуватись із жінкою, проте вона була в шоковому стані та говорила лише українською. Тоді їй викликали медиків та перекладача. Після цього стало відомо, що 42-річна жінка – біженка з України. Вона дізналась, що росіяни вбили її 20-річну доньку та намагалась вчинити самогубство. Жінка переконувала, що тепер їй немає сенсу жити.

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