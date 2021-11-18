Немає навіть магазину: в Україні знайшли село, де живе одна людина

Там колись було 75 будинків і 56 дітей, які ходили в школу, але все змінилося.
У селі Красне Тернопільської області живе тільки один житель. Чоловік не покидає село, яке знаходиться на межі зникнення з карти України. зникає з карти України.
За словами голови Мечищівської сільської ради Василя Сидоровича, його єдиний житель - Михайло Чавурський. Чоловік має господарство та обробляє землю, пише "Суспільне".
"Ми жартуємо часто з ним, що він тут і голова, і староста. Він сам собі дає пораду. Садить город: барабульку, капусту, кукурудзу, сіє овес, пшеницю. Він, як один показник на всю область - на все село один житель, у нього один кінь, одна корова", - сказав Василь.
Також єдиний житель Михайло Чавурський розповів, що в його селі колись було 75 будинків і 56 дітей, які ходили в школу, а за словами Василя Сидоровича, ще два роки тому з цього села п'ятеро дітей ходили в Мечищівську школу.
"Зараз вони перебралися в село котів і ходять туди в школу. Окрім початкової школи колись у селі був магазин, тепер тут немає нічого. Решта будинку стоять порожні, садки позаростали. Але думаю, що село не зникне з пам'яті людей до тих пір, поки будуть жити вихідці з цього села", - розповів Василь Сидорович.
Читайте також:
- "Лупив через корову": на Львівщині у селі староста жорстоко побив палицею 73-річну стареньку - ЗМІ
- На Харківщині напередодні опалювального сезону ціле село відключили від газу
- У селі біля Львова дітей розділили на "корінних" і "приїжджих": останнім відрізали доступ до дитсадка