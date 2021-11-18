Немає навіть магазину: в Україні знайшли село, де живе одна людина

У селі на Тернопільщині залишився один мешканець / Суспільне

У селі Красне Тернопільської області живе тільки один житель. Чоловік не покидає село, яке знаходиться на межі зникнення з карти України. зникає з карти України.

За словами голови Мечищівської сільської ради Василя Сидоровича, його єдиний житель - Михайло Чавурський. Чоловік має господарство та обробляє землю, пише "Суспільне".

"Ми жартуємо часто з ним, що він тут і голова, і староста. Він сам собі дає пораду. Садить город: барабульку, капусту, кукурудзу, сіє овес, пшеницю. Він, як один показник на всю область - на все село один житель, у нього один кінь, одна корова", - сказав Василь.

Михайло Чавурський / / Суспільне

Також єдиний житель Михайло Чавурський розповів, що в його селі колись було 75 будинків і 56 дітей, які ходили в школу, а за словами Василя Сидоровича, ще два роки тому з цього села п'ятеро дітей ходили в Мечищівську школу.

Село Красне / Суспільне

"Зараз вони перебралися в село котів і ходять туди в школу. Окрім початкової школи колись у селі був магазин, тепер тут немає нічого. Решта будинку стоять порожні, садки позаростали. Але думаю, що село не зникне з пам'яті людей до тих пір, поки будуть жити вихідці з цього села", - розповів Василь Сидорович.

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