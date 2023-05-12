"Окупанти посилили атаки, ми обороняємось": у ЗСУ відповіли на заяви РФ, що контрнаступ уже почався

Заступниця міністра оборони пояснила, що українські військові зараз відбивають наступ російських окупантів на кількох напрямках і здійснюють контрштурми.

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У ЗСУ відповіли на істеричні заяви окупантів, що контрнаступ уже почався/ 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського, Міноборони України

Російська окупаційна армія посилила наступ на сході України на кількох напрямках. Українські військові обороняються від окупантів, а також здійснюють контрштурми.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, коментуючи істерику російських пропагандистів, які говорили, що контрнаступ ЗСУ нібито уже почався. Відповідний пост був опублікований у її Telegram-каналі.

"Що зараз відбувається? Ворожі війська наступають на сході на декількох напрямках. Ми здійснюємо оборону. Оборонні заходи включають не лише в прямому сенсі оборону, а й контр штурми та активні дії", – написала Маляр у Telegram.

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Вона зазначила, що хоч ворог і сильний, захисники України не дозволяють йому просуватися вперед, а подекуди відкидають назад і знищують.

При цьому Маляр наголосила, що така ситуація на сході триває вже декілька місяців.

"Власне, така ситуація на сході триває вже декілька місяців. Все! Більше нічого не відбувається", – написала вона.

Заяви російських пропагандистів прокоментувала також керівниця об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. Вона в ефірі телемарафону наголосила, що "усе йде за планом, просто окупанти не весь план знають".

"Планова істерія була нами закладена з самого початку повномасштабного вторгненння. Спочатку у них був привид Києва, а тепер привид бериславських катерів. Все логічно, як вони люблять повторювати: все йде за планом. Просто вони не весь план знають", – сказала Гуменюк.

Нагадаємо, російські пропагандистські Telegram-канали так званих "воєнкорів" ввечері 11 травня почали розганяти паніку про те, що нібито український контрнаступ уже почався. Зокрема, вони писали, начебто "українські танки рухаються у бік Бєлгорода".

Ситуація у Бахмуті

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що Пригожин неодноразово робив заяви про те, що у його бойовиків з ПВК "Вагнера" практично не залишилося боєприпасів. Однак насправді, кількість ворожих обстрілів на Бахмутському і Лиманському напрямках істотно збільшилася.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що російське міноборони, ймовірно, відмовилося від мети оточити у Бахмуті Донецької області значну кількість українських сил. Про це свідчить розгортання низькокваліфікованих російських сил на флангах навколо міста. Аналітики зазначають, що у країни-агресорки Росії могли змінитися пріоритети на цьому напрямку.

Тим часом заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українській армії вдалося просунутися на два кілометри на Бахмутському напрямку і не втратити контроль над жодною позицією за тиждень. Вона наголосила, що російські окупанти регулярно видають в ефір неправдиву інформацію про брак зброї і цим, цілком ймовірно, бажають виправдати реальну картину своїх втрат і поразок у Бахмуті.

Дивіться відео, у якому політичний аналітик Олександр Кочетков в інтерв'ю Главреду розповів про те, чому Пригожин образив Путіна, чи претендує глава ПВК "Вагнер" на посаду у Кремлі, та як його можливе перебування при владі відобразиться на розпаді Росії:

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