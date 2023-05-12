"Не знають, де чекати удару": в окупантів почалася паніка через контрнаступ ЗСУ – Гуменюк

Російські загарбники панікують, тому що не знають, з якого боку найсильніше вдарять українські військові. Тому окупанти розосередили свої сили у двох областях.

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Окупанти панікують через незнання напрямку удару ЗСУ/ Міноборони РФ, скрін

Російських окупантів охопили панічні настрої, тому що вони не знають, до чого готуватися під час майбутнього українського контрнаступу. Загарбники не розуміють, де їм чекати основного удару українських сил – у Запорізькій чи Херсонській області.

Тому окупанти розосереджують свої сили як на Запоріжжі, так і на Херсонщині. Про це розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Їхня паніка помітна, вона полягає в тому, що вони не знають, на якому напрямку очікувати максимальної сили удару, і розпорошують свої зусилля. І на Запорізький напрямок, і на Херсонський напрямок", – зазначила Гуменюк.

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Вона розповіла, що загарбники відчувають збільшення тиску з боку українських військових, проте не припиняють проводити обстріли. Російські окупанти обережно займають позиції, вони відчувають себе дуже неспокійно.

Контрнаступ українських військових

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно більше часу на підготовку контрнаступальної військової операції. Бойові бригади вже готові, проте ЗСУ все ще потребують бронетехніки та інших західних озброєнь. Українські війська згодом перейдуть у наступ, оскільки не можна допустити заморозки війни з країною-окупантом Росією.

Також раніше Bloomberg зазначав, що на Україну очікує складна операція, успіх ЗСУ залежить від трьох ключових факторів. Якщо Україна не доб'ється значних успіхів на полі бою, на Київ можуть посилити тиск щодо підписання з агресором РФ угоди про припинення вогню.

CNN повідомляв, що Сили оборони України почали "формувати" операції напередодні очікуваного контрнаступу Збройних сил України проти російських окупаційних військ. Формування включає удари по таких цілях, як склади БК, командні центри, бронетанкові та артилерійські системи. Такі удари здійснюються для підготовки поля бою. Тактика є стандартною перед великими операціями.

Дивіться відео, у якому політичний аналітик Олександр Кочетков в інтерв'ю Галвреду розповів про те, чому Пригожин образив Путіна, чи претендує глава ПВК "Вагнер" на посаду у Кремлі, та як його можливе перебування при владі відобразиться на розпаді Росії:

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