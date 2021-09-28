"Трошки хворі": Усик розповів, як оцінює тих, хто лає українських спортсменів за фото з росіянами

Олександр Усик / УНІАН

Український боксер Олександр Усик, який нещодавно став чемпіоном світу в суперважкій вазі за версією WBA, WBO, IBF і IBO, дав велику прес-конференцію в Києві. Відеозапис виступу був опублікований на YouTube.

"Якби українська влада цього хотіла, вона б знайшла можливість показати. Якби я працював у цій сфері, я б сказав, що було з трансляцією. Я взагалі вважаю, що приватні спортивні заходи, вони не належать до держави. Але, може бути, якщо якісь представники влади ну прям дуже сильно любили це і хотіли б це якось показувати, то могли б якось це зробити", - саме так відреагував Усик на відсутність трансляції його бою з британцем Ентоні Джошуа на українських телеканалах.

Крім того, Усик вельми обтічно відповів на питання про те, чи справедлива критика спортсменів за фотографії з представниками Російської Федерації.

"Це хайп. Люди зараз заражені хайпом, хочуть, щоб про них говорили, щоб про них чули. Я розумію, про що ви говорите, але я не хочу рекламувати ніяким чином цих людей. Трошки хворі, що тут робити", - заявив спортсмен.

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Нагадаємо, раніше в ніч з 25 на 26 вересня український боксер Олександр Усик переміг чемпіона світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та ІВО Ентоні Джошуа.

Бій пройшов у Лондоні на стадіоні клубу Англійської Прем'єр-Ліги Тоттенхем Хотспур.

Усик переміг за очками і завоював всі чемпіонські пояси британця - чемпіоном світу в суперважкій вазі за версією WBA, WBO, IBF і IBO.