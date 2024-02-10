Німецькі генерали таємно відвідали Київ у день відставки Залужного - Bild

В Україну приїхали генерал-майор Крістіан Фройдінг і генеральний інспектор Бундесверу Карстен Бройер.

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Генерали прибули до Києва таємно на запрошення Валерія Залужного / Колаж: Главред, фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua, facebook.com/rustemumerov.ua

У четвер, 8 лютого, в одному з готелів Києва помітили високопоставлених генералів Німеччини. Цього дня президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Як пише Bild із посиланням на Міноборони Німеччини, в Україні перебувають генерал-майор Крістіан Фройдінг та генеральний інспектор бундесверу Карстен Бройер.

Крістіан Фройдінг очолює робочу групу з координації допомоги Україні при Міноборони Німеччини. Карстен Бройер - один із головних воєначальників ФРН і довірена особа міністра оборони.

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"Вони прибули до Києва таємно на запрошення головкома ЗСУ Валерія Залужного. Однак у четвер вдень Володимир Зеленський відправив його у відставку", - зазначає видання.

У німецькому Міноборони заявили, що метою візиту був "подальший обмін інформацією про поточні оборонні потреби та майбутні військові виклики".

Як пише оглядач Bild Хаген Мейр, візит може прискорити переговори щодо військової співпраці між Берліном і Києвом.

Німецька газета Welt am Sonntag 10 лютого опублікувала інтерв'ю з Карстеном Бройєром, який заявив, що армія Німеччини має бути готова до війни вже через п'ять років.

"Для цього насамперед потрібен такий намір. Я бачу його у Путіна, судячи з того, що він говорить і пише, а також з його дій в Україні. <...> Ми бачили, що рішенням Держдуми Росія перейшла на військову економіку. Тож їхній потенціал зараз зростає", - сказав Бройєр про можливий конфлікт Росії з НАТО.

Зазначимо, 9 лютого міністр оборони Рустем Умеров повідомив, що новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся з генералом Бройєром. За його словами, Сирський розповів йому про ситуацію на фронті й обговорив потреби ЗСУ в озброєнні, боєприпасах, системах протиповітряної оборони.

Карстен Бройер і Крістіан Фройдінг на зустрічі з Умеровим і Сирським / Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Звільнення Валерія Залужного

Увечері 8 лютого стало відомо, що головком ЗСУ Валерій Залужний йде у відставку.

Рішення президента Володимира Зеленського про звильнення Валерія Залужного з посади Головнокомандувача зумовлене необхідністю перегляду тактики дій, заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк.

Видання Politico писало про те, що Валерій Залужний відмовився виконувати рекомендації радників США щодо літнього наступу проти окупантів. Саме це і було однією з причин його відставки.

У Вашингтоні відреагували на звільнення Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ. Як зазначив представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі на брифінгу 8 лютого, США "працюватимуть із будь-ким, хто стоїть на чолі (української) армії".

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