Зовнішньополітична служба ЄС дала коментар про відставку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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З'явилася реакція ЄС на відставку Залужного / колаж: Главред, фото: facebook Валерій Залужний, Flickr

У Європейському Союзі відреагували на звільнення Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ. Ситуацію прокоментувала речниця зовнішньополітичної служби ЄС Набіла Массралі в Брюсселі, пише "Європейська правда".

Згідно з її словами, заміна головнокомандувача Збройних сил - це внутрішнє рішення України, яке є прерогативою президента.

Разом з тим, вона переконала у твердості позиції та подальшій підтримці України з боку Європи.

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"Підтримка Євросоюзом України непохитна. Ми зобов'язалися підтримувати Україну так довго, як це необхідно, і забезпечувати всім, що необхідно, незалежно від того, хто очолює Збройні сили України", - додала Набіла.

Подібну позицію озвучили і в США. Представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі на брифінгу 8 лютого відповів, що штати "працюватимуть із будь-ким, хто стоїть на чолі української армії".

"Президент Зеленський - головнокомандувач своїх збройних сил, він вирішує, яким буде керівництво армії. Це і є цивільний контроль. Ми це знаємо, і будемо працювати з будь-ким, хто стоїть на чолі війська. Ми продовжуватимемо працювати з нашими українськими колегами", - прокоментував Кірбі.

Відставка Залужного

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, коментуючи звільнення Валерія Залужного, звернувся до нового командування на чолі з генералом Олександром Сирським із вимогою надати "реалістичний, детальний план дій ЗСУ на 2024 рік" з урахуванням наявної ситуації на полі бою.

Також радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що рішення президента Володимира Зеленського про зняття Валерія Залужного з посади Головнокомандувача зумовлене необхідністю перегляду тактики дій.

До слова, у нещодавно опублікованому опитуванні з відповіддю на запитання, як в Україні поставилися б до відставки Залужного, близько 72% українців негативно сприйняли б таке рішення президента Володимира Зеленського.

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