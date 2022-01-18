У центрі Києва продають квартиру-палаццо за 1 млн доларів - у мережі її розкритикували

Розкішний дизайн не сподобався користувачам.
У центрі Києва на вулиці Велика Житомирська У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ продають елітну трирівневу квартиру-палаццо.
Зазначається, що її загальна площа 330 квадратних метрів.
В цілому квартира складається з п'яти кімнат, має три санвузли і балкон.
За його даними агентства нерухомості Благовіст, житло коштує 1 мільйон доларів, тобто 28 млн 120 тисяч гривень.
Унікальність квартири в тому, що вона оформлена в стилі італійської епохи Відродження.
"...ренесансна велич пропорцій, витонченість деталей, гармонійна присутність антикварних меблів", - описано житло.
Однак, за інформацією ТСН, у мережі житло розкритикували:
"Одна я думаю, що вона (квартира – ред.) страшна?";
"На жаль, наявність великих грошей, абсолютно не означає наявність смаку";
"Дизайн для циганського барона";
"Цікаво було б подивитися в очі власнику і запитати, навіщо йому диван в туалеті".
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