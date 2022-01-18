У центрі Києва продають квартиру-палаццо за 1 млн доларів - у мережі її розкритикували

Квартира-палаццо в Києві / blagovist.ua

У центрі Києва на вулиці Велика Житомирська У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ продають елітну трирівневу квартиру-палаццо.

Зазначається, що її загальна площа 330 квадратних метрів.

В цілому квартира складається з п'яти кімнат, має три санвузли і балкон.

За його даними агентства нерухомості Благовіст, житло коштує 1 мільйон доларів, тобто 28 млн 120 тисяч гривень.

Унікальність квартири в тому, що вона оформлена в стилі італійської епохи Відродження.

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"...ренесансна велич пропорцій, витонченість деталей, гармонійна присутність антикварних меблів", - описано житло.

Однак, за інформацією ТСН, у мережі житло розкритикували:

"Одна я думаю, що вона (квартира – ред.) страшна?";

"На жаль, наявність великих грошей, абсолютно не означає наявність смаку";

"Дизайн для циганського барона";

"Цікаво було б подивитися в очі власнику і запитати, навіщо йому диван в туалеті".

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