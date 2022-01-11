Ціни стали захмарними: як змінилася вартість купівлі та оренди нерухомості

Нерухомість подорожчала від 10 до 20% / Instagram

У 2021 році в Києві подорожчала вартість комерційних приміщення у житлових комплексах. Ціни зросли на 10-15%, а на деякі об'єкти "злетіли" і на 20%. Те ж саме стосується і цін на оренду.

Як пише РБК-Україна Realty з посиланням на інформацію АН Park Lane, мова йде про нерухомість, розташовану в новобудовах бізнес і комфорт-класу.

Середня вартість нежитлового приміщення в ЖК в центральній частині Києва становила 2000-5000 доларів за кв.м в залежності від площі і призначення об'єктів. На правому березі вартість "квадрата"досягала 3000 дол.

Також минулого року нежитлове приміщення в центрі можна було орендувати за 25-40 дол за кв. м, а в спальних районах – 15-25 дол/кв. м.

"Зростання цін на комерційні приміщення послідувало за відчутним зростанням цін на житлову нерухомість. Попит в 2021 році був високим практично на всі види нерухомості. На це вплинув в тому числі відкладений попит, який сформувався за час карантину в минулому році", – зазначили експерти АН Park Lane.

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Крім того, найбільш затребуваною в 2021 році на ринку була нерухомість з ремонтом, яку в більшості орендували компанії з IT-сфери.

читайте такожБудинок буде пахнути затишком: наймодніші шпалери в 2022 роціНагадаємо, раніше стало відомо, якими будуть ціни на нерухомість у поточному році і коли краще купувати квартиру.

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