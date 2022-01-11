Ціни стали захмарними: як змінилася вартість купівлі та оренди нерухомості

Йдеться про нерухомість, розташовану в новобудовах бізнес і комфорт-класу.
У 2021 році в Києві подорожчала вартість комерційних приміщення у житлових комплексах. Ціни зросли на 10-15%, а на деякі об'єкти "злетіли" і на 20%. Те ж саме стосується і цін на оренду.
Як пише РБК-Україна Realty з посиланням на інформацію АН Park Lane, мова йде про нерухомість, розташовану в новобудовах бізнес і комфорт-класу.
Середня вартість нежитлового приміщення в ЖК в центральній частині Києва становила 2000-5000 доларів за кв.м в залежності від площі і призначення об'єктів. На правому березі вартість "квадрата"досягала 3000 дол.
Також минулого року нежитлове приміщення в центрі можна було орендувати за 25-40 дол за кв. м, а в спальних районах – 15-25 дол/кв. м.
"Зростання цін на комерційні приміщення послідувало за відчутним зростанням цін на житлову нерухомість. Попит в 2021 році був високим практично на всі види нерухомості. На це вплинув в тому числі відкладений попит, який сформувався за час карантину в минулому році", – зазначили експерти АН Park Lane.
Крім того, найбільш затребуваною в 2021 році на ринку була нерухомість з ремонтом, яку в більшості орендували компанії з IT-сфери.
читайте такожБудинок буде пахнути затишком: наймодніші шпалери в 2022 роціНагадаємо, раніше стало відомо, якими будуть ціни на нерухомість у поточному році і коли краще купувати квартиру.
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