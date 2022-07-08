"Не знаю, як це коментувати": маячня Путіна про Україну обурили навіть Гіркіна

Бредні Путіна про Україну обурили навіть Гіркіна / скріншот

Колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) виступив з критикою на адресу президента Росії Володимира Путіна.

Терорист обурений заявою диктатора про те, що "рф ще нічого не починала всерйоз в Україні".

"О як! Не знаю навіть - як це коментувати. 8 років минуло, а "ще не починали", п'ятий місяць повноцінно воюємо - і теж саме...А якщо не починали - то коли почнемо-то? Два "етапи" СВО вже позаду...",- написав Гіркін у своєму Telegram-каналі.

Раніше Гіркін заявляв, що Росія нездатна провести загальну мобілізацію, щоб перекинути в Україну ще більшу кількість "гарматного м'яса". Для цього потрібна сильна економіка і хороша військова інфраструктура., яких у Росії на даний момент немає, заявив терорист.

читайте також"У батальйонах по пару десятків людей": Гіркін скаржиться на дезертирство в армії РФ і "ЛДНР"Також терорист різко висловився на адресу президента РФ Володимира Путіна і його оточення. Він в черговий раз нагадав, що Путіна оточує команда, яка провалила всі поставлені перед ними завдання у війні проти України.

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