"Самі створюємо ідеальні умови": ВООЗ пояснила причину появи нових штамів коронавірусу

ВООЗ пояснила причину появи нових штамів COVID-19 / Фото Reuters

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили що однією з причин появи нових штамів коронавірусу є низький рівень вакцинації у світі.

В організації також зазначили, що усі варіанти COVID-19 призводять до госпіталізації і до летальних наслідків, йдеться на сайті ВООЗ.

"Альфа", "Бета", "Дельта", "Гамма" та "Омікрон" відображають те, що частково через низький рівень вакцинації ми створили ідеальні умови для появи варіантів вірусу", – вважають у ВООЗ.

В організації також розповіли, що минулого тижня зареєстрували найбільшу кількість нових випадків коронавірусу за всю пандемію. При цьому зазначається, що ця цифра є навіть заниженою, тому що у святкові дні проводилося менше тестувань.

"І ми точно знаємо, що це занижена оцінка випадків, тому що повідомлені цифри не відображають відставання від тестування у святкові дні, кількість незареєстрованих позитивних самотестів та завантаженість систем епіднагляду, які пропускають випадки по всьому світу", – зазначили у ВООЗ.

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Раніше очільник МОЗ України розповів, що Україна стоїть на порозі нової хвилі COVID-19. Медсистема вже готується до сплеску захворювання.

Введення бустерної дози COVID-вакцини в Україні

Україна 6 січня запровадила бустерну дозу вакцини від коронавірусу для усіх громадян старше 18 років, які отримали перші дві дози COVID-вакцини.

4 січня в Україні ввели бустерну дозу COVID-вакцини для людей старше 60 років. Віктор Ляшко підписав відповідний наказ за рекомендацією Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ).

Раніше уже дозволили колоти бустерну дозу медичним працівникам і працівникам будинків інтернатного типу. Станом на кінець грудня 2021 року її отримали вже близько трьох тисяч осіб.

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