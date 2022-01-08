УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Самі створюємо ідеальні умови": ВООЗ пояснила причину появи нових штамів коронавірусу

8 січня 2022, 04:30

Вірус продовжує мутувати і поширюватися, і його важко зупинити через низькі темпи вакцинації.

ВООЗ пояснила причину появи нових штамів COVID-19 / Фото Reuters

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили що однією з причин появи нових штамів коронавірусу є низький рівень вакцинації у світі.

В організації також зазначили, що усі варіанти COVID-19 призводять до госпіталізації і до летальних наслідків, йдеться на сайті ВООЗ.

"Альфа", "Бета", "Дельта", "Гамма" та "Омікрон" відображають те, що частково через низький рівень вакцинації ми створили ідеальні умови для появи варіантів вірусу", – вважають у ВООЗ.

В організації також розповіли, що минулого тижня зареєстрували найбільшу кількість нових випадків коронавірусу за всю пандемію. При цьому зазначається, що ця цифра є навіть заниженою, тому що у святкові дні проводилося менше тестувань.

"І ми точно знаємо, що це занижена оцінка випадків, тому що повідомлені цифри не відображають відставання від тестування у святкові дні, кількість незареєстрованих позитивних самотестів та завантаженість систем епіднагляду, які пропускають випадки по всьому світу", – зазначили у ВООЗ.

Реклама

Раніше очільник МОЗ України розповів, що Україна стоїть на порозі нової хвилі COVID-19. Медсистема вже готується до сплеску захворювання.

Введення бустерної дози COVID-вакцини в Україні

Україна 6 січня запровадила бустерну дозу вакцини від коронавірусу для усіх громадян старше 18 років, які отримали перші дві дози COVID-вакцини.

4 січня в Україні ввели бустерну дозу COVID-вакцини для людей старше 60 років. Віктор Ляшко підписав відповідний наказ за рекомендацією Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ).

Раніше уже дозволили колоти бустерну дозу медичним працівникам і працівникам будинків інтернатного типу. Станом на кінець грудня 2021 року її отримали вже близько трьох тисяч осіб.

Вас також може зацікавити:

viber
коронавірус ВООЗ штам COVID-19 штами коронавірусу
Зараз ви переглядаєте новину «"Самі створюємо ідеальні умови": ВООЗ пояснила причину появи нових штамів коронавірусу». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Наймодніші стрижки 2022 для жінок після 50 років з приголомшливим омолоджувальним ефектомНаймодніші стрижки 2022 для жінок після 50 років з приголомшливим омолоджувальним ефектом Прикмети на 6 січня: що не можна робити в Святвечір і як залучити багатствоПрикмети на 6 січня: що не можна робити в Святвечір і як залучити багатство Любовний гороскоп на тиждень 10-16 січня: Овнам - небезпека для репутації, Ракам - розставання, Дівам - таємницяЛюбовний гороскоп на тиждень 10-16 січня: Овнам - небезпека для репутації, Ракам - розставання, Дівам - таємниця Святвечір 2022: привітання в прозі і віршах, чудові картинки до святаСвятвечір 2022: привітання в прозі і віршах, чудові картинки до свята Гороскоп Таро для Водоліїв: які зміни на вас чекають в 2022 роціГороскоп Таро для Водоліїв: які зміни на вас чекають в 2022 році
05:40

Найсмачніший і простий рулет з лаваша на сніданок: готувати всього 10 хвилин

04:59

Як слідами на шкірі впізнати серйозну хворобу печінки - коментар вчених

04:57

Українці дізналися крижаний прогноз: коли та де вріже -21ºВідео

04:45

Звідки береться печія та як її позбутися - слушні поради дієтолога

04:30

"Самі створюємо ідеальні умови": ВООЗ пояснила причину появи нових штамів коронавірусуВідео

Реклама
03:54

Яєчна шкаралупа - найкраще добриво для квітів, овочів і фруктів: як приготувати чарівний настій

03:33

Місячний гороскоп на тиждень 10-16 січня: Тільцям - витівки недругів, Дівам – суперники, Скорпіонам - заздрістьВідео

02:39

"Лукашенко №2" і захоплення частини Казахстану: генерал розповів, як Кремль "знімає вершки" з протестівВідео

01:43

Вчені придумали новий спосіб для регулювання рівня цукру в крові

01:10

Цукор різко подорожчає: українцям назвали нову цінуВідео

00:51

Прикмети на 8 січня: що не можна робити і як уберегти сім'ю від бідиВідео

07 січня, п'ятниця
23:58

Мороз буде небезпечним: в Україні різко похолодаєВідео

23:56

"Вбивали і ґвалтували": президент Казахстану поставив жорсткий ультиматумВідео

23:51

Чи можна швидко привести тіло у форму після новорічних застіль - коментар експерта

23:31

П'яний футболіст збірної Росії потрапив у гучний скандалВідео

22:57

Кинула в пакет дитину: у Харкові жінка народила дівчинку і викинула її з п'ятого поверхуВідео

22:47

"Помер він від побічних ефектів": переможець "Танців з зірками" розповів про сімейну трагедію

22:42

Блінкен назвав тактику Росії для нападу на УкраїнуВідео

22:20

80 гривень за квадратний метр: жителі Дніпра не "вивозять" божевільні суми в платіжкахВідео

22:15

Магніт для грошей: які кімнатні рослини приносять в будинок багатство і неймовірну удачуВідео

Реклама
21:55

"У всьому потрібна вправність, загартування, тренування": рецензія на фільм "Король Річард"Відео

21:30

Що робити з поганим самопочуттям при нормальному тиску: поради кардіолога

21:14

"Просто ракета": зіркова легкоатлетка вразила ефектним вбранням і засвітила груди

20:55

Блінкен обговорив з Кулебою реакцію США та союзників на агресію РФ: що вирішилиВідео

20:18

Все у ямах: в Україні розвалилася міжнародна траса Київ-ЧопВідео

19:55

У Казахстані застрелили відомого музиканта і режисераВідео

19:53

Пішла легенда: не стало першого темношкірого актора, який отримав Оскар за кращу чоловічу роль

19:43

Дорофєєва в одних трусиках влаштувала спеку на Карибах

19:29

Війська РФ і загроза нової війни: НАТО провело закрите засідання перед переговорами з Росією

19:25

Франція і Німеччина скликають зустріч у нормандському форматі: Макрон зробив заявуВідео

18:55

Стрімке занурення в безодню криз: що чекає на Україну в 2022 роціПогляд

18:42

Більше 23 тисяч гривень: в Україні різко зростуть зарплатиВідео

18:41

Спіткнувся об миску з окропом: на Дніпропетровщині через опіки помер 4-річний хлопчик

17:44

16-поверхівку в Києві почали опалювати дровами: у мешканців немає вибору

17:33

Втратив багато крові: у Миколаєві підліток намагався себе вбити після сварки з рідними

17:24

Все обличчя обгризли собаки: у Дніпрі знайшли труп жінкиВідео

16:40

Ціни на продукти злетять: українці дізналися сумний прогноз нового подорожчанняВідео

16:34

Чому ходити без шапки взимку шкідливо для тіла: коментар експертів

16:28

Намагалися лікуватися самі: на Львівщині за свята від коронавірусу "згоріла" ціла родинаВідео

16:11

Заворушення та сутички в Казахстані: у МВС відзвітували про вбитих та затриманихВідео

Реклама
15:48

Різке подорожчання комуналки: названо рекордні цифри ЖКГ-тарифівВідео

15:39

"Очманіти, голос майже як у мами": виступ Ані Лорак з донькою зачарував фанів

15:37

Дональд Трамп запускає власну соцмережу у лютому

15:01

Перед смертю зґвалтували та намагалися спалити: під Дніпром знайшли оголене тіло жінки

14:58

На Прикарпатті авто злетіло з горба і "приземлилося" на дах житлового будинку

14:53

У Франції пригрозили РФ закрити Північний потік-2 у разі вторгнення в УкраїнуВідео

14:15

"Миротворців" ОДКБ у Казахстані очолить російський генерал, який керував захопленням КримуВідео

13:56

Лукашенко зібрався втягнути Україну в "союз" з РФ, Білоруссю і КазахстаномВідео

13:53

У США помер легендарний режисер фільмів "Останній кіносеанс" і "Маска"

13:22

У Раді спрогнозували терміни нової хвилі COVID-19 і назвали умову скасування карантинуВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти