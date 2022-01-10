В Україні скоротять термін дії COVID-сертифікатів

МОЗ скоротить термін дії COVID-сертифікатів / УНІАН, Дія

МОЗ України вслід за Євросоюзом готується скоротити термін дії COVID-сертифікатів.

Про це заявила заступниця очільника МОЗ з питань цифрового розвитку Марія Карчевич в ефірі "Сніданку з 1+1".

У Європейському Союзі будуть запроваджені нові правила з 1 лютого 2022 року. "Зелений" COVID-сертифікат, який свідчить про вакцинацію двома дозами вакцини, діятиме уже не 365 днів, а 270 – тобто дев'ять місяців.

Карчевич зазначила, що такі ж зміни будуть запроваджені і в Україні.

"Ми готуємо таке ж рішення на рівні українського законодавства. Воно буде прийнято орієнтовно на цьому тижні. Термін дії сертифікатів буде скорочено до дев'яти місяців", – наголосила заступниця міністра охорони здоров’я.

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Раніше повідомлялося, що Мінцифри готується запустити нові сертифікати для бустерної дози вакцини від COVID-19.

Який зараз термін дії COVID-сертифікатів

"Жовтий" сертифікат про вакцинацію від коронавірусу, який українці отримують після першої дози вакцини, зараз діє всього місяць. Раніше його термін дії становив три місяці, проте з 6 грудня 2021 року МОЗ своїм рішенням скоротив цей термін.

"Зелений" сертифікат доступний після проходження повного курсу вакцинації (для дводозних вакцин це отримання двох щеплень) і його термін дії становить 365 днів.

COVID-сертифікат людина може отримати не лише після вакцинації, а й, наприклад, після одужання від коронавірусу. У такому разі діятиме документ упродовж 105 днів, а за один календарний рік його можна сформувати не більше двох разів.

Документ про негативний результат ПЛР-тесту діє 72 години з моменту здачі.

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