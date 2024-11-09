'Не в інтересах України': Павел сказав, яку угоду щодо війни Трамп може укласти з Путіним

Навіть якщо Трампу вдасться домовитися з Путіним про припинення війни проти України, така угода буде не на користь України та Європи, вважає чеський президент.

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Павел сказав, яку угоду щодо війни Трамп може укласти з Путіним/ колаж: Главред, фото: Facebook, скрін з відео

Коротко:

Трамп може укласти угоду з Путіним про завершення війни "не на користь України"

Захід недостатньо швидко надавав Україні допомогу

Обраний президент США Дональд Трамп може спробувати домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним про завершення війни проти України. Проте така угода найімовірніше буде не в інтересах України та Європи.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел під час виступу на відкритті конференції IISS Prague Defence Summit у Празі у п'ятницю, 8 листопада, повідомляє Aktuality.sk. Він зазначив, що Захід недостатньо швидко допомагав Україні, і це, за словами Павела, дало змогу російським окупантам просунутися.

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"Моя точка зору, мабуть, менш політкоректна, але я все одно її скажу. З самого початку ми робили недостатньо. Лише кілька держав – і я пишаюся, що серед них була Чехія – забезпечили Україну всім необхідним і тим, що ми могли їй дати. Але початок військової підтримки був досить повільним, і я чесно кажу, що ця повільна допомога дозволила Росії просунутися українською територією, незважаючи на всі проблеми з командуванням і матеріально-технічним забезпеченням, які вони тоді мали", – зазначив він.

Павел наголосив, що поставок військової техніки та фінансової допомоги від Заходу було недостатньо, щоб Україна могла перемогти країну-агресорку Росію. Президент Чехії додав, що так ситуація на фронті зайшла "певною мірою в глухий кут", але зараз вона "більше розвивається на користь Росії, ніж України". Він зазначив, що в такій ситуації "важко спонукати обидві сторони до переговорів".

Хто такий Петр Павел Петр Павел (чеськ. Petr Pavel; нар. 1 листопада 1961, Плана, Чехословаччина) - чеський політик та відставний генерал, Президент Чехії з 9 березня 2023. Голова Військового комітету НАТО з 2015 до 2018 року, до цього - командувач Генерального штабу армії Чеської Республіки з 2012 до 2015 року. Переміг на президентських виборах у січні 2023 року, здобувши 58,32 % голосів у другому турі

Трамп може укласти угоду з Путіним не в інтересах України

Також Павел зазначив, що зараз багато держав чекають на оновлення адміністрації в США і сподіваються, що Трамп може вплинути на завершення війни в Україні. Проте президент Чехії наголосив, що він не вважає це можливим.

Крім цього, він висловив переконання, що Трамп може докласти зусиль для припинення війни і спробує укласти угоду з Путіним. Але така угода "ймовірно, не відповідатиме інтересам України чи Європи, оскільки вона, ймовірно, включатиме передачу Росії частини окупованої території України або умову для України, що вона не зможе стати членом НАТО щонайменше 20 років".

Павел додав, що будь-яка мирна угода, навіть якщо вона "призведе до тимчасових поступок деяких територій Росії до досягнення дипломатичного рішення в майбутньому", повинна бути укладена з кількома сторонами, включаючи Китай, Індію, а також Європу.

Дональд Трамп/ Інфографіка: Главред

Чи може Трамп допомогти зупинити війну в Україні – останні новини

Раніше президент України Володимир Зеленський сказав, чи зможе Трамп швидко завершити війну в Україні. Він зазначив, що вірить у заяви Дональда Трампа щодо швидкого завершення війни, але наголосив, що це не означає, що ці плани обов'язково втіляться в реальність.

Дипломат і колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зробив прогноз і зазначив, що на Україну за Трампа може чекати два сценарії. Трамп ухвалюватиме конкретні рішення, вважає Кулеба.

Також раніше Главред повідомляв, що з'явився несподіваний прогноз перших кроків Трампа. У політичній системі США багато запобіжників від волюнтаризму, каже Андрій Золотарьов.

Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов зазначав, що Трамп може запропонувати Путіну угоду щодо України, й описав можливий сценарій.

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