Шойгу каже про 650 тисяч окупантів в Україні, мріє призвати 1,5 млн осіб

Російське міністерство оборони натякнуло, що посилюватиме мобілізацію до армії загарбників.

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Шойгу зробив нову заяву про мобілізацію / Колаж Главреда. Фото: скріншоти видео

Міністерство оборони Росії хоче збільшити російське окупаційне військо до 1,5 мільйона осіб, пише Фонтанка з посиланням на заяву глави відомства Сергія Шойгу.

"Усі плани щодо укомплектування армії та флоту виконані у повному обсязі, їх чисельність доведена до 1 млн 150 тисяч військовослужбовців. Сформовано та укомплектовано дві загальновійськові армії, змішаний авіаційний корпус", - заявив Шойгу.

З 1 грудня, стверджує Шойгу, МО Росії розпочало виконання указу щодо нарощування сил до 1 млн 320 тисяч осіб.

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"У зв'язку зі вступом Фінляндії та майбутнім вступом Швеції до НАТО формуємо Ленінградський і Московський військові округи. Пропорційно до зовнішніх загроз чисельність Збройних сил надалі буде доведена до 1,5 млн військовослужбовців", - відповів Шойгу.

Кількість контрактників у російській армії хочуть збільшити до 745 тисячі осіб на кінець 2024 року.

Зараз, за словами Шойгу, щодня заяви на контракт подають понад півтори тисячі осіб. Цього року до армії Росії набрали близько 490 тисяч "добровольців" та контрактників.

Крім того, на розширеному засіданні колегії Міноборони РФ Шойгу заявив, що проти України воювало вже 650 тисяч осіб, цитує Радіо Свобода.

Ситуація на фронті

Росія продовжує зазнавати великих втрат у живій силі та техніці, але шляхом "м'ясних штурмів" продавлює оборону ЗСУ на низці напрямків Східного фронту. Зокрема, за словами генерала Тарнавського, у деяких місцях на Авдіївському напрямку противник просунувся до 2 км углиб.

За даними Deep State, ЗСУ контролюють лише 4% Мар'їнки. Ситуація важка на усіх ділянках фронту.

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