"Бронь" від армії знову відтягується: депутат вказав причину і назвав терміни

У депутатів усе ще немає одностайного рішення щодо впровадження економічного бронювання.

https://glavred.net/ukraine/bron-vid-armiji-znovu-vidtyaguyetsya-deputat-vkazav-prichinu-i-nazvav-termini-10605164.html Посилання скопійоване

Економічне бронювання відтягується / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

Верховна Рада не розглядатиме питання економічного бронювання найближчими тижнями, оскільки засідань протягом цього часу не передбачено, пояснив в етері Новини.Live нардеп Олексій Гончаренко.

Сам депутат заявив, що він проти подібної ініціативи, яка заохочує до сприймання залучення до військової служби виключно за фінансовим становищем.

"Нічого не буде, бо не буде засідань протягом найближчих двох тижнів. Що стосується економічного бронювання — якщо ідеться про те, щоби відкупитися від служби, зробити гасло "війна для бідних", то це ганьба, і я категорично проти цього. Це не економічне бронювання", — сказав Гончаренко. відео дня

Він додав, що вже подав законопроєкт, який передбачає дати право усім компаніям можливість забронювати 30% військовозобовʼязаних працівників — за умови легальної сплати податків і відсутності боргів.

Мобілізація в Україні - питання економічного бронювання

Відомо, що парламент розглядає можливість впровадження економічного бронювання за місячною звітністю про доходи фізосіб замість діючої квартальної. Ітиметься про перехід від критичності підприємства до критичності працівника.

Самі парламентарі не квапляться з рішенням, називаючи його "одним з найскладніших питань". Однак на запитання, чи реально втілити ініціативу вже у 2024 році, голова фінкомітету ВР Данило Гетманцев відповів: "Так".

"Його неможливо вирішити так, щоб були усі задоволені. Багато є питань, які не можна так вирішити. Але це питання неможливо вирішити так, щоб не загострити соціальні суперечності в країні", — зазначив він.

Згідно з підрахунками Мінфіну, якщо запровадити економічне бронювання, то це дозволить щомісячно залучати в бюджет близько 8 млрд гривень.

На зараз працює бронювання критично важливих для функціонування Сил оборони підприємств. Однак нещодавно стало відомо, що Кабмін призупинив видачу "броні" для компаній — усе через невдоволення Зеленського кількістю заброньованих громадян. Урядовці планують переглянути подані списки.

Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Хто такий Олексій Гончаренко? Олексій Гончаренко - український політичний та громадський діяч, депутат Верховної Ради України VIII й IX скл., член фракції Європейська Солідарність, член української делегації у ПАРЄ, президент Комітету ПАРЄ з міграції, біженців та переміщених осіб. У серпні -листопаді 2014 - голова Одеської обласної ради, депутат Одеської міської ради V й VI скл. (2006—2014), заступник голови Одеської міськради. У 2005-2014 роках - член Партії регіонів, прибічник надання російській мові статусу державної в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред