"Не міг сказати ні слова": на Закарпатті хлопчик потрапив до лікарні через небезпечну іграшку

Дитина потрапила до лікарні / Reuters

У Виноградові Закарпатської області дитина отримала хімічні опіки через іграшку. Як розповіла мама дитини, хлопчик розкусив її.

В словами матері, її 4-річний син раніше в рот нічого забороненого не брав. Однак вирішив розкусити іграшку, всередині якої була рідина.

"Рідина всередині обпекла слизову рота. Він почав сильно плакати, намагаючись змити, але безрезультатно. Проковтнути не міг навіть протиалергічний сироп. Буквально за 2-3 хв почалося слиновиділення і дитина не могла сказати ні слова. Рот почав набрякати", - зазначила мати хлопчика Ганна Яркіна.

За словами батьків, вони моментально звернулися до лікаря.

"Ми живемо навпроти лікарні, тому швидко звернулися до лікаря. Дитину прокололи і все закінчилося добре. Якщо ви купуєте подібні іграшки, не зводите очей з дитини. Будьте уважні і обережні", - закликає мати дитини.

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Нагадаємо, раніше, 18 вересня, 41-річна мешканка Нікольського (Донецька область) повідомила, що зникли її 10-річна дочка і 7-річний син. Правоохоронці почали їх пошук.

Брата і сестру знайшли мертвими будинки в старій скрині. Сім'я, в якій виховувалися діти, була на обліку соцслужб.

Правоохоронці кваліфікували злочин як умисне вбивство малолітньої дитини. За такий злочин КК України передбачено довічне ув'язнення.