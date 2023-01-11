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"Не вистачає повітря": у тяжких боях під Бахмутом загинув майстер спорту та батько двох дітей

11 січня 2023, 18:40
Усі запам'ятали Андрія Храпанова як позитивного, життєрадісного чоловіка, фаната спорту і своєї справи.
Андрій Храпанов
У тяжких боях під Бахмутом загинув майстер спорту та батько двох дітей Андрій Храпанов / Facebook-сторінка Free-Fight

Під Бахмутом Донецької області у запеклих боях з російськими окупантами 7 січня загинув майстер спорту з фрі-файту, тренер і суддя Андрій Храпанов.

Як пише Кам’янська міськрада, український захисник 1985 року народження. Він проходив службу на посаді інструктора групи підготовки штабу і аеромобільного батальйону. У Андрія Храпанова залишились дружина та двоє синів.

Герой України був майстром спорту України з фрі-файту, суддею національної категорії та тренером у СК "Upgrade" у Дніпропетровській області.

"Ми всі пам’ятаємо Андрія як позитивного, життєрадісного друга, фаната спорту і своєї справи. Навіть в лавах ЗСУ Андрій не розлучався зі спортом, постійно тренувався сам, об’єднував усіх, кому були цікаві єдиноборства, з задоволенням ділився знаннями", - ділиться у Facebook Федерація фрі-файту.

Дружина Андрія Храпанова Маргарита у розпачі через загибель коханого чоловіка. "Рідненький, мені дуже боляче. Я досі не вірю, не вистачає повітря. Все всередині розривається. Я не хочу витримувати таку втрату", - написала вона у своєму Instagram.

'Не вистачає повітря': у тяжких боях під Бахмутом загинув майстер спорту та батько двох дітей
Дружина захисника у розпачі через загибель коханого чоловіка / Пост Маргарити Храпанової в Instagram

Як повідомляв Главред, захищаючи Україну від російських окупантів загинув воїн-доброволець Дмитро Стасовський. Батько загиблого Юрій служив разом з сином. Саме він забирав тіло героя з-під обстрілів.

Також повідомлялося, що у боях за Україну трагічно загинув 26-річний артист балету Національної оперети України Вадим Хлуп'янець. Хлопець героїчно захищав нашу країну від російської навали на Бахмутському напрямку.

Окрім того, у бою за нашу країну загинула захисниця Владислава Черних з позивним "Аїда". 28-річна харків'янка боронила рідну землю у складі добровольчого підрозділу "Хартія".

Більше новин про загиблих героїв України:

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